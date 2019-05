Settimana Instabile con il Vortice di Bassa Pressione

retemeteoamatori

(Di domenica 26 maggio 2019) Ildiche in questo weekend appena trascorso, si è andato a formare sul bacino del Mediterraneo centro occidentale, nei primi giorni della nuova, stazionerà sul basso tirreno, apportando così condizioni di temposu gran parte della nostra penisola. Scorrendo lo sguardo nella, la tendenza non vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, ma nuova instabilità, originata da un nuovo impulso freddo, nella giornata di Martedì, proveniente dal Nord Europa. Tendenza Meteo nel dettaglio Scendiamo nel dettaglio analizzando la tendenza meteo, giorno per giorno. Lunedì avremo tempo che risulterà perturbato su gran parte del paese con precipitazioni diffuse su quasi tutti settori. I fenomeni potranno assumere carattere di Temporale in Sardegna, sul basso lazio e sul Sud Italia. Le temperature subiranno un calo nei ...

