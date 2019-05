Roland Garros | Matteo Berrettini batte in rimonta Andujar Fuori invece Sonego eliminato

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato perde con Mahut - Federer batte un buon Sonego. Avanti Berrettini. In campo Karolina Pliskova e la supersfida Venus Williams-Svitolina : buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

Roland Garros 2019 : Ritorno vincente a Parigi per Roger Federer. Sconfitta in tre per un combattente Lorenzo Sonego : Il Ritorno di Roger Federer al Roland Garros è vincente. Quattro anni dopo dall’ultima volta sulla terra rossa francese, lo svizzero ha superato in tre set Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-2 6-4 6-4 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un buon esordio per il nativo di Basilea, che non ha speso tante energie contro il piemontese, che comunque si è difeso soprattutto nel secondo e terzo set. Sonego ha sicuramente pagato un ...

LIVE Cecchinato-Mahut - Roland Garros in DIRETTA : ci si gioca tutto al quinto (6-2 7-6 4-6 2-6 2-3) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato e Nicolas Mahut, valida per il primo turno del Roland Garros di tennis: il match tra l’azzurro ed il francese sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Simonne Mathieu. Sulla terra battuta transalpina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, che si giocherà non prima di martedì. Marco Cecchinato torna a Parigi, dove il mondo lo conobbe lo scorso ...

LIVE Sonego-Federer - Roland Garros in DIRETTA : 2-6 4-6 4-6 - lo svizzero si impone in tre set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Roger Federer, match valevole per il primo turno del Roland Garros 2019. Comincia il secondo Slam dell’anno e subito in questa domenica ci sarà il grande e atteso ritorno sulla terra rossa parigina di Roger Federer. Il campione svizzero non gioca al Roland Garros dal 2015 e c’è davvero grandissima attesa per il nativo di Basilea, che ieri ha riempito il Suzanne Lenglen per un ...

Roland Garros – Ritorno vincente per Roger Federer : l’azzurro Sonego sconfitto in 3 set : Roger Federer ritorna al Roland Garros dopo 3 anni e lo fa con una vittoria: lo svizzero batte Lorenzo Sonego in 3 set all’esordio Dopo 3 anni d’assenza, Roger Federer torna a calcare la terra rossa del Roland Garros. Il campione svizzero arriva a Parigi da numero 3 al mondo, senza punti da difendere, conscio di poter guadagnare punti importanti in classifica per accorciare sulla coppia di testa composta da Djokovic e Nadal. Federer vince ...

Roland Garros – Nishikori passeggia al primo turno : Halys ko in tre set : Ottimo esordio per Kei Nishikori al Roland Garros: superato il poco più di due ore il primo turno dello Slam francese Esordio estremamente facile per Nishikori al Roland Garros: il tennista giapponese ha superato il primo turno del secondo Slam stagionale, in corso sui campi in terra di Parigi, mandando al tappeto il francese Halys in soli tre set. Il match è durato due ore ed un minuto ed è terminato col punteggio di 6-2, 6-3, 6-4. Adesso ...

