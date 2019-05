Roland Garros 2019 | Matteo Berrettini elimina in quattro set Pablo Andujar e si qualifica

LIVE Cecchinato-Mahut - Roland Garros in DIRETTA : l’azzurro è avanti di due set (6-2 7-6) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato e Nicolas Mahut, valida per il primo turno del Roland Garros di tennis: il match tra l’azzurro ed il francese sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Simonne Mathieu. Sulla terra battuta transalpina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, che si giocherà non prima di martedì. Marco Cecchinato torna a Parigi, dove il mondo lo conobbe lo scorso ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Cecchinato vince il secondo set contro Mahut al tie-break - Sonego sotto di due break con Re Roger. Berrettini batte in rimonta Andujar - Kerber eliminata dalla Potapova. Al quinto set Dimitrov : Nishikori in controllo con due set di vantaggio : Buongiorno, e benvenuti alla prima DIRETTA LIVE del Roland Garros 2019: comincia oggi lo Slam rosso, quello più ambito dagli specialisti di questa superficie e non solo. E’ un giorno già ricchissimo per l’Italia: saranno infatti quattro i nostri portacolori che dovranno difendere un’ampia presenza nel tabellone maschile, che conta nove elementi battenti bandiera tricolore. Il calendario giornaliero italiano prevede un doppio ...

LIVE Sonego-Federer - Roland Garros in DIRETTA : 0-3 - doppio break di vantaggio per lo svizzero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Roger Federer, match valevole per il primo turno del Roland Garros 2019. Comincia il secondo Slam dell’anno e subito in questa domenica ci sarà il grande e atteso ritorno sulla terra rossa parigina di Roger Federer. Il campione svizzero non gioca al Roland Garros dal 2015 e c’è davvero grandissima attesa per il nativo di Basilea, che ieri ha riempito il Suzanne Lenglen per un ...

Berrettini-Ruud - secondo turno Roland Garros 2019 : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Matteo Berrettini si è qualificato al secondo turno del Roland Garros 2019, il tennista italiano ha sconfitto l’ostico spagnolo Andujar per 3-1 in rimonta e può così proseguire la sua avventura sulla terra battuta di Parigi. Il 23enne romano ha superato un ostacolo importante e ora incrocerà il norvegese Casper Ruud che ha liquidato Gulbis con un rapido 3-0, il sogno di Berrettini sarebbe quello di approdare al terzo turno dove potrebbe ...

LIVE Berrettini-Andujar - Roland Garros in DIRETTA : 6-7 6-4 6-4 6-2 - l’azzurro si qualifica per il secondo turno! : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2019 tra il nostro Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Andujar. Non ci sono precedenti tra il romano e l’iberico, che daranno senz’altro vita a un confronto interessante sulla terra rossa parigina. L’italiano viene da un cammino più che buono al Foro Italico di Roma, dove ha eliminato al secondo turno il tedesco Alexander Zverev prima di ...

Roland Garros – Tsitsipas senza sbavature : Marterer si inchina al terzo set : Stefanos Tsitsipas supera Maxmilian Marterer in 3 set e accede ai trentaduesimi di finale del Roland Garros Stefanos Tsitsipas vince il suo match d’esordio nel Roland Garros 2019. Il tennista greco, numero 6 del mondo, ha sconfitto Maximilian Marterer in 1 ora e 51 minuti. Il giovane talento di Atene si è imposto in 3 set, vinti con il punteggio di 6-2 / 6-2 / 7-6 (7-4). L'articolo Roland Garros – Tsitsipas senza sbavature: ...

LIVE Cecchinato-Mahut - Roland Garros in DIRETTA : l’azzurro parte bene nel primo set (4-1) : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato e Nicolas Mahut, valida per il primo turno del Roland Garros di tennis: il match tra l’azzurro ed il francese sarà il secondo dalle ore 11.00 sul Simonne Mathieu. Sulla terra battuta transalpina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, che si giocherà non prima di martedì. Marco Cecchinato torna a Parigi, dove il mondo lo conobbe lo scorso ...

