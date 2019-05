Nino di Matteo rimosso dal pool antimafia sulle stragi | quando la memoria non basta

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) In attesa che il Consiglio superiore della magistratura decida, da martedìdi, il Pubblico ministero più temuto dalla mafia, tornerà alla Direzione nazionale, dopo la sua estromissione dalirrisolte, a causa di un’intervista. La decisione di estromettere Diè stata presa dal procuratoreFederico Cafiero de Raho, secondo il quale il pm, durante un’intervista andata in onda su La7 nella puntata del 20 maggio di Atlantide, avrebbe anticipato importanti notizie in merito ad un’indagine in corso svolta dalsulla strage di Capaci. Il provvedimento di estromissione del pm dalIn base a quanto disposto dal procuratore, il provvedimento sarà immediatamente esecutivo. L’accusa di Cafiero de Raho nei confronti di Diè quella di aver interrotto il rapporto di fiducia creatosi nel, attualmente ...

