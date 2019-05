giornalettismo : Oggi #Libero se la prende con i giovani del #FridaysForFuture. Secondo il quotidiano di #Feltri, scendendo in piazz… - TelevideoRai101 : Friday for future 'occupa' Bruxelles - MaratonaNotizie : RT @SkyTG24: Fridays for Future, secondo sciopero globale per il clima -

Oltre 80 studenti provenienti da vari Paesi europei hannoto simbolicamente la scalinata e la piazza di fronte al parlamento europeo a. Lo rendono noto gli attivisti diforche hanno pubblicato sui social anche le immagini del sit-in. I ragazzi hanno montato le tende per rimanere fino a questa sera, quando chiuderanno i seggi per le elezioni."Abbiamo scelto il nostro futuro",spiegano gli attivisti che si battono per l'ambiente e per sensibilizzare le istituzioni alle tematiche ecologiche.(Di domenica 26 maggio 2019)