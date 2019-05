Formazioni Ufficiali di Sampdoria – Juventus!

Sampdoria-Juventus - le Formazioni Ufficiali : Quagliarella-Defrel sfidano Dybala-Kean : Sampdoria-Juventus, formazioni ufficiali – Si gioca Sampdoria-Juventus, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Match che ha poco significato in termini di classifica per entrambe le squadre. Ultima panchina bianconera per Massimiliano Allegri, potrebbe essere l’ultima anche per Giampaolo e Quagliarella sulla sponda blucerchiata. Le formazioni ufficiali delle due squadre. Sampdoria-Juventus, formazioni ...

Torino-Lazio - le Formazioni Ufficiali : Belotti contro Immobile : Torino-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma per la 38^ giornata del campionato di Serie A, alle 15 in campo Torino e Lazio. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria della Coppa Italia, trofeo che ha salvato la stagione che nel complesso non può essere considerata entusiasmante, nel dettaglio qualche passo falso di troppo. Molto bene invece la stagione per gli uomini di Walter Mazzarri. Le formazioni ...

Bologna-Napoli - le Formazioni Ufficiali : fuori Mertens : Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali – Continua il programma della 38^ giornata del campionato di Serie A, ultima giornata per il massimo torneo italiano. Nell’anticipo serale del sabato in campo Bologna e Napoli, le due non hanno più grossi obiettivi in stagione, solo quello di concludere il campionato con un risultato positivo. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori, si preannuncia una partita ...

Frosinone-Chievo - le Formazioni Ufficiali : spazio a qualche seconda linea : Frosinone-Chievo, formazioni ufficiali – Primo anticipo della 38^ ed ultima giornata di Serie A. Per uno strano scherzo del calendario si affrontano le uniche due squadre per ora retrocesse in Serie B. La terza sarà decisa dopo le sfide di domani sera. Al Benito Stirpe di fronte i ragazzi di Baroni e quelli di Di Carlo per un match che, appunto, non ha ormai nulla da chiedere. I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, ecco le ...

Lazio-Bologna - le Formazioni Ufficiali : c’è Immobile - sorpresa Destro : Si gioca un’importante sfida di Serie A, che chiude la 37^ giornata. In campo Lazio-Bologna. Biancocelesti già sicuri del posto ai gironi di Europa League grazie alla conquista della Coppa Italia. Felsinei ai quali manca un punto per festeggiare la matematica salvezza. Le formazioni ufficiali delle due squadre. Lazio-Bologna formazioni ufficiali Lazio (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Badelj, Leiva, ...

Juventus Atalanta Formazioni Ufficiali - Barzagli titolare : out Mandzukic : Juventus Atalanta formazioni ufficiali – Ultima partita in casa per Barzagli e Max Allegri che a fine stagione diranno addio alla Juventus. Il difensore dirà addio al calcio giocato mentre il tecnico toscano lascia la Juve dopo 5 anni di trofei e vittorie. Allegri per l’ultima in casa ( a cui seguirà la premiazione con […] More

Napoli-Inter - le Formazioni Ufficiali di Ancelotti e Spalletti : Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Napoli ed Inter allo Stadio San Paolo di Napoli. Diramate le formazioni ufficiali: Napoli-Inter formazioni ufficiali: NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. All. Ancelotti INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.All. ...

Juventus-Atalanta - le Formazioni Ufficiali : c’è Dybala : Si gioca un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A. La Juventus, già campione d’Italia, potrebbe essere arbitro della corsa Champions. Atalanta che vuole ottenere almeno un punto per restare padrona del suo destino all’ultima giornata. Le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Gasperini. Juventus-Atalanta formazioni ufficiali Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro; ...

Napoli-Inter - le Formazioni Ufficiali : fuori Icardi - sorpresa Gagliardini : Si gioca un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Napoli-Inter. Il Napoli vuole chiudere al meglio la stagione davanti al pubblico del San Paolo. Motivazioni che sicuramente non mancano ai nerazzurri, ancora in piena lotta per la Champions. Le formazioni ufficiali scelte da Ancelotti e Spalletti. Napoli-Inter formazioni ufficiali Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, ...

Milan-Frosinone - le Formazioni Ufficiali : Gattuso con Borini : Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Milan e Frosinone in un match fondamentale per la squalificazione in Champions League dei rossoneri. La squadra di Gattuso ha ancora chance ma non può permettersi un passo falso contro una squadra già retrocessa ma che non deve essere comunque sottovalutata. Milan-Frosinone, le formazioni ...