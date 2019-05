Fca in trattative avanzate per un' ampia alleanza con Renault L' indiscrezione

huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Fca è in “” per un’collaborazione conche, in futuro, potrebbe tradursi nell’ingresso di Fiat Chrysler nell’-Nissan-Mitsubishi. L’del Financial Times riaccende la febbre da risiko nell’industria automobilistica, con le case automobilistiche a caccia di alleanze per affrontare le sfide strutturali del settore.Lesono concentrate su un’cooperazione fra Fca e, l’attrice ‘dominante’ nell’con Nissan che sta cercando di garantire un futuro alla partnership dopo l’arresto di Carlos Ghosn. Fca enon commentano, ma Fiat Chrysler in passato ha più volte ribadito di essere aperta a dialogare con tutti. “Se c’è una partnership, una fusione o un accordo che ci rende più forti, ...

