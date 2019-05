huffingtonpost

(Di domenica 26 maggio 2019) Una donna stesa tra lenzuola bianche, rannicchiata e nascosta. Si vedono gli occhi e si scorge il naso. La foto non ritrae un meritato riposo, bensì il tentativo di proteggersi da qualcosa che esiste ma non si vede. È solo uno dei ritratti che compongono il progetto “Le sentinelle”, con cui la fotografa free-lanceha raccontato leaffette datà.″È difficile fotografare una cosa che c’è, ma che è invisibile al primo sguardo”, dicedel suo intenso lavoro. L’tà o elettroipersensibilità indica una serie di manifestazioni sintomatiche - al momento non riconosciute ufficialmente come malattia dall’OMS - che vengono ricondotte all’esposizione all’inquinamento elettromagnetico. Cefalee, insonnia, debolezza, deficit di ...

HuffPostItalia : Claudia Gori: 'Così ritraggo i volti delle persone elettrosensibili. Per loro la tecnologia non è connessione, ma i… - claudia_gori : RT @Caroamicotiscr1: Mi sono resa conto che le persone sono costituite da diversi strati di segreti. Credi di conoscerle, di capirle, ma le… - Florian_Vienna : RT @caputmundiHeidi: @claviggi @3BMeteo @TrastevereRM @Mustapha1508 @PasqualeTotaro @archivetro @dariosci1 @Spacettf @SandroBrizzola4 @fior… -