Altra debacle Barcellona | l’Equipe esagerata | “Messi non è più intoccabile”

(Di domenica 26 maggio 2019) Giù pesante, e sta accadendo sempre dopo ogni sconfitta importante del. Fu la stampa spagnola ad andare giù duramente in seguito allain semifinale di Champions a Liverpool, è quella internazionale a farlo il giorno dopo la disfatta in finale di Copa del Rey vinta dal Valencia. Valverde rischia, ma non è il solo…L’Equipe‘ secondo cui, addirittura, “Messi non è più intoccabile. Le certezze di ieri non sono sicuramente quelle di oggi e Lionel Messi ne sa qualcosa. A un passo dal vincere il Pallone d’oro e in lizza per un altro ‘triplete’, l’argentino non è più intoccabile. A meno di tre settimane dall’eliminazione in Champions, ancora una volta, ilè stato sconfitto dalla difesa“. “Messi senza corona” è il titolo scelto dall’argentino ‘Ole‘ che si ...

