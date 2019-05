Pavia | picchia la fidanza e fugge in auto ma si schianta | grave 40enne

Pavia - 15enne picchiato in classe dai compagni : rischia di perdere un occhio : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato in una scuola di Pavia, precisamente presso l'Itis "Cardano", dove un 15enne ha subito un atto di bullismo da parte di uno dei compagni di classe. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, il giovane, le cui generalità non sono state diffuse, è stato sbattuto di testa contro un banco, riportando una seria ferita ad un occhio. Al momento la prognosi resta di 20 giorni, ma non è sicuro se ...