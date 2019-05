Pamela Prati a Verissimo Mark Caltagirone non esiste ma mi manca | ora

Selvaggia Lucarelli smaschera Pamela Prati : “Non è la prima volta che inventa storie” : Pamela Prati gate, questa volta tocca a Selvaggia Lucarelli dire la sua sulla vicenda E dopo il commento dell’apprezzatissima artista futurista, Selvaggia Roma, adesso a dire la sua su Pratiful è un’altra Selvaggia, la Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle poco fa ha dichiarato di credere a Pamela Prati solo in parte. Secondo Selvaggia, Pamelona in un primo momento sarebbe … Continue reading Selvaggia Lucarelli smaschera Pamela ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - slavina giudiziaria : "Pamela Prati ha intenzione di denunciarle" : Valzer di querele nel caso Pratiful. Pamela Prati avrebbe intenzione di denunciare chi ha creato il profilo Facebook di Mark Caltagirone, ingannandola al punto da farle credere di avere un fidanzato. A rivelarlo è il giornalista Francesco Fredella su TPI. Per farsi giustizia la showgirl avrebbe depo

Silvia Toffanin gela Pamela Prati : 'Vorrei crederti ma mi hai raccontato così tante bugie' : In queste ore sono state pubblicate le anticipazioni dettagliate dell'intervista che Pamela Prati ha rilasciato a Verissimo, quella che vedremo sabato 25 maggio su Canale 5: la showgirl ha confermato l'inesistenza di Mark Caltagirone, ha sostenuto di essere stata plagiata da Eliana e Donna Pamela ed ha provato a giustificare le bugie che ha raccontato per mesi. Silvia Toffanin, però, sembra non aver creduto pienamente alle parole della sua ...

Pamela Prati vittima di plagio : 'Mi hanno servito su un piatto d'argento la favola' : Il giallo che lega Pamela Prati all'imprenditore romano Marco Caltagirone sembra arrivare alla puntata finale. La soubrette sarda nello studio di Verissimo ha finalmente scelto di gettare la maschera e svelare tutti i retroscena del caso. Pamela Prati dopo la confessione di Eliana Michelazzo a Live - Non è la D'Urso ha deciso di raccontare la sua verità. L'ex primadonna del Bagaglino a cuore aperto ed in lacrime ha rilasciato una lunga ...

Pamela Prati - Selvaggia Lucarelli picchia duro : "Indifendibile" - il video con cui la inchioda : "Ci siamo guardati negli occhi e innamorati". Pamela Prati ha detto delle balle, come questa a Mara Venier. Sul caso del finto marito Mark Caltagirone, la showgirl a Verissimo oggi ammette che non esiste. Un mese fa a Domenica In diceva di averlo visto. "Credo fermamente che Pamela Prati, all’inizio

Pamela Prati demolita da Roberto D'Agostino : "Condizioni economiche terribili - cosa la ha rovinata" : Il caso Pamela Prati e il suo ormai ufficialmente finto matrimonio continuano a tenere banco. Ne parla anche Roberto D'Agostino a Mattino Cinque, dove ha svelato clamorosi retroscena sulla vicenda che coinvolge la showgirl sarda, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Come mai tutta questa messins

