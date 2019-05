Mancini | “L’Italia può aprire un ciclo” “In prospettiva” | spiraglio per Balotelli

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) "L'Italia è già pronta, possiamoun ciclo". Lo dice Robertoin un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. La sua avventura azzurra è iniziata ufficialmente il 28 maggio di un anno fa con la prima amichevole vinta contro l'Arabia Saudita. "Ci sono squadre più avanti di noi. La Francia su tutte, ma nessuno ha un fenomeno. Per cui se facciamo un buon lavoro, se giochiamo un calcio offensivo che diverta e che gratifichi, ecco che allora i risultati sono possibili. Noi siamo l'Italia, possiamo fare come la Francia e la Spagna eun ciclo".Perè il momento buono per cominciare un ciclo. "La Francia anche per l'età è la più forte e oggi ci batte. Ma all'Europeo 2020 ce la giochiamo".si sofferma poi sui tanti giovani che si stanno mettendo in luce sia a livello di club sia con la maglia azzurra: "Kean ha solo 19 anni, dipende da lui ma può diventare un ...

