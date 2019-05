Everest sovraffollato | alpinisti in coda  I ritardi causano dieci morti per malore

corriere

(Di sabato 25 maggio 2019) Tra scalatori e guide nepalesi, sono circa 750 le persone che in questi giorni hanno assaltato la vetta: ma gli ingorghi fanno esaurire le bombole e gli incidenti crescono

Corriere : Everest sovraffollato, coda di alpinisti in vetta: 7 morti in 7 giorni - infoitestero : Everest sovraffollato, dieci morti in una settimana a causa dei ritardi per raggiungere la vetta - maurovillone : Ricordo 40 anni fa quando Messner ci arrivò da solo, senza ossigeno. Assistiamo alla ingloriosa fine di... -