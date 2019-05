Cadice | una rissa brutale Arrestati 4 ragazzi italiani | calcio in faccia | gravissimo uno

liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Un giovane è in gravi condizioni in prognosi riservata a seguito di unaaggressione durante una, episodio per cui quattrosono stati. Lo hanno riferito i media locali, sottolineando che i quattro sarebbero giovani universitari partecipanti al progra

lupettorosso76 : Esportazione odio leghista Cadice, quattro studenti Erasmus arrestati dopo una rissa - infoitestero : Quattro giovani italiani arrestati a Cadice dopo una rissa, grave un ragazzo spagnolo -