Abbandonata Huawei da SD Association e WiFi Alliance | tra contromisure e prospettive

(Di sabato 25 maggio 2019) Volge al termine una settimana delicata e ricca di cattive notizie per il mondo, al netto di deroghe giunte dagli Stati Uniti sulla questione aggiornamenti e sulla strada intrapresa dal colosso cinese con la realizzazione del suo nuovo sistema operativo, come abbiamo avuto di constatare anche nella giornata di ieri. Al dì là di quanto stabilito da Trump, con effetti scontati sulle decisioni strategiche di brand come Google, bisogna prendere in esame quanto emerso in queste ore anche con altri soggetti.E così, se in settimana si sono susseguite le prese di posizione da parte di fornitori come Intel e ARM, tanto per citarne due, oggi 25 maggio è importante esaminare anche come stiano evolvendo le cose sul fronte SDe Wi-Fiper. Entrambi gli enti, fino a quando l'ormai nota questione diplomatica non verrà chiarita, hanno dichiarato di voler fare un ...

