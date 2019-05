Schiacciato al soffitto dal cestello del muletto! muore operaio di 64 anni (Di venerdì 24 maggio 2019) Slawomir Mistera, un lavoratore polacco di 64 anni residente a Borgofranco d'Ivrea, in Piemonte, è deceduto nel pomeriggio di ieri in seguito a un drammatico incidente in un capannone: l'uomo è rimasto Schiacciato mentre effettuava delle manovre con un muletto. Trasportato in ospedale con un'eliambulanza è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.



