Roma | dagli scavi di via Alessandrina riaffiora la grande testa di una statua

L’Italia del tennis esce dagli Internazionali di Roma con un pizzico di amaro in bocca : Diciamo la verità, i tennisti italiani con i loro grandi risultati dell’ultimo mese ci avevano abituati bene, pertanto il bilancio finale del loro torneo di casa, quello del Foro italico di Roma, ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca specialmente per quanto riguarda, inutile negarlo, Matteo Berrettini e Marco Cecchinato. Il 23enne Romano, dopo due belle vittorie sul francese Lucas Pouille e soprattutto sul tedesco campione del 2017 e finalista ...

Tennis - Roma : problema alla coscia Roger Federer si ritira dagli Internazionali d’Italia : Un problema muscolare alla gamba mette fuori gioco Roger Federer, che è costretto al forfait. Lo svizzero, che giovedì negli ottavi aveva cancellato due matchpoint al croato Coric, lascia strada libera al greco Stefanos Tsitsipas, nuovo astro nascente del Tennis mondiale, che si qualifica così per le semifinali.Continua a leggere

Federer si è ritirato dagli Internazionali di Roma : Roger Federer si è ritirato dagli Internazionali Bnl d'Italia a causa di un infortunio alla gamba destra. Oggi avrebbe dovuto giocare i quarti contro Tsitsipas che accede così direttamente alla semifinale.

Serena Williams si è ritirata dagli Internazionali di Roma : La tennista statunitense Serena Williams si è ritirata dagli Internazionali d’Italia per un problema al ginocchio sinistro alla vigilia della partita dei sedicesimi di finale che avrebbe dovuto giocare contro la sorella Venus. Ieri Serena Williams aveva battuto la svedese Rebecca

In Campidoglio consegna medaglie per giornata conclusiva Natale di Roma : Natale Roma. DA RAGGI consegna medaglie CELEBRATIVE IN Campidoglio /FOTO Roma – giornata conclusiva, in Campidoglio, delle celebrazioni per il Natale di Roma (21 aprile). In aula Giulio Cesare la sindaca Virginia Raggi si e’ scambiata targhe e riconoscimenti con alcune eccellenze di vari settori. Tra loro, Chiara Medaglia, Antonio Vecchio e Matteo Taglienti, dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a cui e’ stata ...

Tennis : Camila Giorgi non sarà a Roma. L’azzurra si cancella dagli Internazionali d’Italia : Ennesimo forfait di Camila Giorgi: la marchigiana si è infatti cancellata dall’entry list degli Internazionali d’Italia, dove avrebbe fatto la propria comparsa da numero 1 del nostro Paese. L’azzurra, che da tempo è alle prese con un problema ad un polso che l’ha costretta a saltare anche la Fed Cup in Russia e il WTA Premier Mandatory di Madrid, era l’unica nostra giocatrice ammessa direttamente in tabellone al ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2019 : il Roma Roller Team conquista la medaglia d’oro. Argento per i Sincro Roller nel Precision : Il Palalasport Giulio Bigi di Reggio Emilia sta ospitando questa settimana i Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle dedicati alla specialità dei Gruppi Show e Precision, primo importantissimo appuntamento internazionale della stagione 2019. Nella prima giornata di gare passata agli archivi, l’attenzione è stata focalizzata sul Precision Junior, valutato come ormai sappiamo con il nuovo sistema Rollart. Con grande sorpresa, ...

Maltempo Roma : finanziamenti alle strutture colpite dagli eventi del 29-30 ottobre 2018 : A seguito del Decreto del Commissario Delegato per il superamento dell’Emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, è stato approvato l’avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di ...

Roma e Milano le mete preferite dagli europei per la Pasqua 2019 : Roma, 24 apr., askanews, - Molti europei che hanno deciso di recarsi in Italia durante questa Pasqua hanno optato per Roma e Milano, approfittando anche del fatto che durante questi ponti di primavera ...

Roma e Milano le mete preferite dagli europei per la Pasqua 2019 : Roma, 24 apr., askanews, - Molti europei che hanno deciso di recarsi in Italia durante questa Pasqua hanno optato per Roma e Milano, approfittando anche del fatto che durante questi ponti di primavera ...

Pasqua - dagli ovetti ai caricabatterie - maxisequestro della Guardia di Finanza a Roma : “9 milioni di articoli pericolosi” : I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 9 milioni di articoli pericolosi per la salute dei consumatori e non conformi alle norme e denunciato 4 persone all’autorità giudiziaria capitolina. Nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti attuata nell’imminenza delle festività Pasquali, i finanzieri del gruppo pronto impiego di Roma hanno concluso due ...

Roma - furto in casa Bernacca : rubate targhe e medaglie del popolare colonnello meteo : Oltre a una mini-stazione meteo per una prima presa di contatto con le nozioni di base della scienza del clima e dei principali parametri ambientali come temperatura, nuvolosità, precipitazioni, ...

Domenica Live ritorna in onda dagli studi di Cinecittà a Roma : Nella puntata del 14 aprile 2019 di Domenica Live i telespettatori dall'occhio più attento avranno notato la differenza scenografica rispetto allo studio che sono abituati a vedere solitamente la Domenica pomeriggio su Canale 5.Il programma festivo della rete ammiraglia Mediaset nato dalle ceneri di Domenica cinque nel 2012 infatti oggi va in onda dagli studi di Cinecittà di Roma. Per la prima volta a distanza di 6 anni dall'edizione che ...

Fiamme Gialle premiano a Roma vincitori medaglie Mondiali ed Europei : Le Fiamme Gialle hanno premiato a Roma gli atleti che si sono particolarmente distinti nella stagione agonistica 2018 e nella stagione 2019