Redmi K20 e K20 Pro con pochi segreti | ecco render | caratteristiche e prezzi

Sui Redmi K20 si sa già molto - vedi il prezzo : ecco quanto dovrebbero costare : Si susseguono ora dopo ora le indiscrezioni sul conto dei Redmi K20, linea di fascia alta che sarà ufficializzata il prossimo 28 maggio L'articolo Sui Redmi K20 si sa già molto, vedi il prezzo: ecco quanto dovrebbero costare proviene da TuttoAndroid.

Redmi svela che Redmi K20 e K20 Pro saranno dotati di Game Turbo 2.0 : Redmi K20 e K20 Pro, i primi due smartphone di fascia alta del sub-brand di Xiaomi potranno contare sulla funzione Game Turbo 2.0. L'articolo Redmi svela che Redmi K20 e K20 Pro saranno dotati di Game Turbo 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Ecco Redmi K20 e Redmi K20 Pro in un bel leak - con foto reali e caratteristiche tecniche : Mancano ormai pochi giorni al momento della presentazione di Redmi K20 e Redmi K20 Pro e in Rete sono emerse nuove indiscrezioni e foto degli smartphone L'articolo Ecco Redmi K20 e Redmi K20 Pro in un bel leak, con foto reali e caratteristiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 : il “flagship killer” del brand cinese arriverà il 28 maggio : Mentre vede crescere la sua popolarità a livello globale, Xiaomi continua a lavorare a nuovi dispositivi che siano in grado di tenere alta l’attenzione del pubblico, riuscendo a contrastare la forte concorrenza del settore. A contribuire per raggiungere questo obiettivo oltre ai dispositivi brandizzati Xiaomi, ci pensa Redmi, il marchio usato inizialmente per identificare i dispositivi di fascia medio-bassa che, di recente, è stato ...

Redmi K20 avrà una batteria da 4.000 mAh - lo rivela un nuovo teaser ufficiale : Redmi ha appena pubblicato su Weibo una nuova immagine teaser confermando ufficialmente che il suo flagship K20 avrà una batteria da 4.000 mAh. L'articolo Redmi K20 avrà una batteria da 4.000 mAh, lo rivela un nuovo teaser ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro avrà una fotocamera di altissimo livello e sarà presentato il 28 maggio : Dal social network cinese Weibo arriva una nuova immagine teaser che ci conferma una delle principali caratteristiche di Redmi K20 Pro L'articolo Redmi K20 Pro avrà una fotocamera di altissimo livello e sarà presentato il 28 maggio proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 si mostra in alcune presunte immagini reali e mostra la possibile scheda tecnica : alcune presunte immagini reali di Redmi K20 mostrano l'aspetto della tripla fotocamera posteriore e della fotocamera frontale a scomparsa. L'articolo Redmi K20 si mostra in alcune presunte immagini reali e mostra la possibile scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 è più vicino : immagini sul merchandising - ma il vero protagonista è la nuova “mascotte”! : Di Redmi K20, il capostipite della nuova serie, abbiamo parlato varie volte in tempi recenti, ma adesso arrivano altre novità da fonti ufficiali L'articolo Redmi K20 è più vicino: immagini sul merchandising, ma il vero protagonista è la nuova “mascotte”! proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 vola su AnTuTu Benchmark - intanto arrivano nuove conferme sullo Snapdragon 855 : Redmi K20 ha dimostrato di che pasta è fatto su AnTuTu Benchmark, intanto sono arrivate nuove conferme sulla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 855. L'articolo Redmi K20 vola su AnTuTu Benchmark, intanto arrivano nuove conferme sullo Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Ecco il primo scatto realizzato con Redmi K20 Pro e la sua tripla fotocamera posteriore : Il primo scatto pubblicato di Redmi K20 Pro, il prossimo flagship con Snapdragon 855, conferma la presenza di una tripla fotocamera posteriore. L'articolo Ecco il primo scatto realizzato con Redmi K20 Pro e la sua tripla fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Lu Weibing conferma : sarà Redmi K20 il nome del flagship con Snapdragon 855 : Lu Weibing, General Manager di Redmi, conferma che il flagship con Snapdragon 855 si chiamerà Redmi K20. La versione Pro potrebbe essere commercializzata come POCOPHONE F2. L'articolo Lu Weibing conferma: sarà Redmi K20 il nome del flagship con Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Potrebbero essere Redmi K20 e K2 Pro i nomi dei due flagship del brand cinese : Potrebbero essere Redmi K20 e Redmi K20 Pro i nomi dei due flagship del brand cinese che dovrebbero essere annunciati nei prossimi giorni. L'articolo Potrebbero essere Redmi K20 e K2 Pro i nomi dei due flagship del brand cinese proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro avrà il lettore di impronte nel display e un’ottima batteria : Con un nuovo post sul social network Weibo, il General Manager di Redmi, Lu Weibing, conferma che il fgls con Snapdragon 855 avrà un lettore di impronte nello schermo. L'articolo Redmi K20 Pro avrà il lettore di impronte nel display e un’ottima batteria proviene da TuttoAndroid.