Ondata di caldo record in Israele | divampano gli incendi | evacuate migliaia di persone

Meteo : in arrivo Ondata di caldo record tra Israele e Territori Palestinesi : Israele si sta preparando ad affrontare un’ondata di caldo estremo che dovrebbe iniziare in queste ore e durare tutto il fine settimana. La colonnina di mercurio dovrebbe raggiunge il picco venerdì, quando si prevedono tra i +38°C e i +46°C in varie zone del Paese. A Tel Aviv tra giovedì e venerdì potrebbero registrarsi +38/39°C. Le autorità israeliane hanno disposto la chiusura di numerosi parchi ed aree pubbliche. Secondo l’agenzia ...

Fake News : "Ondata di caldo fino a 40°C a fine maggio" - tutto falso! Ecco cosa ci aspetta : Purtroppo in questi ultimi giorni si sta diffondendo sui social una notizia clamorosamente errata riguardo l'arrivo del caldo africano, quello serio capace di portare i termometri fino a 40°C, entro...

Previsioni Meteo - inizia la prima Ondata di caldo del 2019 : sarà un 25 Aprile bollente con +35°C al Sud : Previsioni Meteo – inizia la prima ondata di caldo dell’anno subito dopo Pasquetta: già in queste ore le temperature sono decisamente elevate al Sud con i primi picchi di +30°C nella Sicilia tirrenica, intorno Palermo, come ampiamente previsto la scorsa settimana. Fa caldo anche in Liguria, nel Lazio, in Campania e non è da meno il Nord dove ieri, nel giorno di Pasqua, in Trentino Alto Adige la colonnina di mercurio ha superato i ...

Russia - Ondata di caldo in Siberia : incendi con 25 feriti : Sono stati spenti gli incendi che hanno colpito 14 centri abitati nel Territorio della Transbajkalia, in Siberia sud-orientale: lo riferisce il ministero russo delle Situazioni di Emergenza. Secondo una fonte nel dicastero interrogata dall’agenzia di stampa ufficiale russa Tass, almeno 25 persone sono state ferite e due sono “in gravi condizioni”. Secondo le autorita’ locali, le fiamme hanno distrutto 107 edifici, tra cui ...

Meteo Pasqua e Pasquetta - arriva la prima Ondata di caldo con lo scirocco e tanta sabbia del Sahara : Meteo Pasqua e Pasquetta – arriva il caldo estivo per Pasqua e Pasquetta in tutt’Italia: già in questi giorni le temperature stanno aumentando sensibilmente con massime che anche oggi hanno già superato i +23/+24°C in modo molto diffuso al Centro/Nord. Nella seconda parte della Settimana Santa la colonnina di mercurio si impennerà anche al Sud, toccando i primi +30°C del 2019 proprio Domenica in Sicilia, a Palermo. Nel giorno di ...

Estenuante Ondata di caldo tra India e Pakistan - superati i +40°C : potrebbe non esserci tregua fino a Giugno : Mentre sono state registrate le giornate più calde dell’anno fino a questo momento nell’India settentrionale e in Pakistan, una tregua potrebbe non arrivare fino alla stagione dei monsoni in estate. Il caldo estremo che sta stringendo in una morsa il nord del Paese si è ulteriormente intensificato oggi, venerdì 5 aprile, intorno al Territorio Nazionale della Capitale di Delhi (NCR). Le temperature sono schizzate ai livelli più alti fino a questo ...

Conseguenze dell'Ondata di caldo nell'Oceano pacifico - : In un articolo uscito di recente gli scienziati dell'Università della California hanno stimato le Conseguenze di questo fenomeno anomalo per l'ambiente e l'economia. Secondo loro l'afa avrebbe ...