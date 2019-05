Obesità e sovrappeso in aumento nelle campagne

Obesità e sovrappeso : in Italia 23 milioni di persone obese : Obesità . In Italia , il 46% degli adulti, ovvero oltre 23 milioni di persone , e il 24,2 per cento tra bambini e adolescenti, 1 milione sovrappeso

Obesità - quasi un italiano adulto su due è in sovrappeso. Problema più diffuso al sud e tra i non laureati : Venticinque milioni di italiani sono in sovrappeso o obeso. Tra questi il 46% degli adulti e il 24% degli under 18. Statisticamente, le donne hanno un tasso di Obesità inferiore (9.4%) rispetto agli uomini (11.8%). E il Problema è maggiormente diffuso al Sud dove un bambino su tre ed un adolescente su quattro sono in eccesso di peso. Sono i risultati del rapporto presentato a Roma in occasione del primo Summit italiano sull’Obesità e ...