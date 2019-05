C’è il marchio Xiaomi nel futuro europeo di Redmi K20 e K20 Pro

tuttoandroid

(Di venerdì 24 maggio 2019) Secondo una fonte abbastanza sicura,K20 e K20 Pro potrebbero arrivare in Polonia, e verosimilmente nel resto d'Europa, con il nome diMi 9T e Mi 9T Pro. L'articolo C’è ilneldiK20 e K20 Pro proviene da TuttoAndroid.

ZolezziAlberto : Su un volantino con marchio Lega c’è scritto che va “affossata” la nostra proposta di legge sull’#acquapubblica! la… - focusinglight : @drtinyfox Google è potente come società, però c’è da dire che Huawei negli ultimi anni si è imposta come la nuova… - MammaNunmat64 : RT @comunista_etica: Caro #Maroni, non si arrampichi sugli specchi. 'Prima gli italiani' era lo slogan di CasaPound prima che Salvini lo co… -