Bimbo di due anni morto a Novara | indagati per infanticidio i genitori

Milano - Bimbo ucciso a due anni - «Sui piedi ustioni e bruciature fatte con un accendino» : Mehmed Hrustic, il bimbo morto a due anni a Milano, subiva da tempo le violenze del papà Aliza, finito in carcere per averlo ucciso di botte. Non riuscivo a dormire, mi sono alzato e...

Novara - tragedia a Sant'Agabio : Bimbo di due anni muore in casa - vani i soccorsi : Quella che arriva da Novara è una notizia davvero triste, in quanto, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un bambino di soli due anni stamane sarebbe morto in casa. Per il momento non sono note le cause del decesso del piccolo. Quello che è certo, al momento, e che sarebbe stata la famiglia stessa del piccolo ad avvisare i soccorsi, giunti nell'immediatezza dei fatti a Sant'Agabio, luogo del fatto di cronaca. La Polizia ha aperto ...

Milano - Bimbo di due anni morto in casaConfessa il padre : l'ho picchiato a morte : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. "In un momento di rabbia improvvisa ha percosso il bambino fino alla morte, il gesto è indegno di essere raccontato", ha spiegato il capo della Squadra mobile, Lorenzo Bucossi.

Milano - Bimbo di due anni morto in casa : confessa il padre : l'ho picchiato a morte : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. "In un momento di rabbia improvvisa ha percosso il bambino fino alla morte, il gesto è indegno di essere raccontato", ha spiegato il capo della Squadra mobile, Lorenzo Bucossi.

Milano - arrestato il padre del Bimbo di due anni ucciso : "Lo ha picchiato fino a togliergli il respiro" : Ha confessato Aliza Hrustic, il 25enne arrestato a Milano per aver ucciso suo figlio di due anni la scorsa notte. Come ha ammesso al capo della Squadra Mobile, Lorenzo Bucossi, Hrustic ha detto che non riusciva a dormire e ha picchiato a morte il bambino "in preda a un raptus, a un momento di rabbia

Bimbo di due anni ucciso di botte - fermato il papà 25enne. Un parente : «È violento - merita l'ergastolo» : Tragedia a Milano, in un appartamento alla periferia ovest: un Bimbo di due anni è stato trovato morto, ucciso di botte in una casa in via Ricciarelli. Suo padre, il...

Milano - Bimbo di due anni morto in casa : segni di violenza - fermato il padre 25enne : Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento alla periferia ovest di Milano. Sul corpo ci sarebbero evidenti segni di violenza. L'allarme è stato lanciato dai genitori. fermato il padre che, all'arrivo degli agenti, non era in casa

Milano - Bimbo di due anni ucciso di botte con i piedi legati : fermato il padre 25enne. Un parente : «Merita l'ergastolo» : Un bambino di due anni è stato trovato morto, ucciso di botte all'interno di un appartamento in via Ricciarelli, periferia ovest di Milano. Il padre, Aljich Rhustic, 25 anni, è...

