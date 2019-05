Alessandro Borghi al Wired Next Fest | “Essere disposti ad ascoltare ci salverà | quello

wired

(Di venerdì 24 maggio 2019) (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti)non è più una giovane promessa del cinema italiano: dopo gli esordi più che promettenti con titoli come Non essere cattivo di Claudio Caligari e Suburra di Stefano Sollima, si è rapidamente affermato come uno degli interpreti più versatili, originali e coraggiosi del nostro cinema, passando per Fortunata di Castellitto, The Place di Genovese e Napoli Velata di Ozpetek. Di recente poi ha sbalordito ulteriormente il pubblico con la toccante interpretazione di Stefano Cucchi nel film Netflix Sulla mia pelle o con la recitazione ne Il primo re di Matteo Rovere, ma si è prestato anche a diverse ruoli in serie tv. Di tutto questo suo talento fluido e multiforme è venuto a parlare alFes 2019 di Milano. Si parte proprio dal ruolo di Cucchi che gli ha valso un David di Donatello ma ha anche segnato un nuovo modo di pensare al ...

bevsidepayno : RT @giuliaar_: Che poi se otto likes bastassero per farsi scrivere da un uomo chissà da quanto tempo sarei fidanzata con alessandro borghi… - omarrashid : Io e Alessandro Borghi #WNF19 @ Wired Next Fest - vieniconmelou : RT @giuliaar_: Che poi se otto likes bastassero per farsi scrivere da un uomo chissà da quanto tempo sarei fidanzata con alessandro borghi… -