Aladdin | Will Smith è un Genio della lampada con poca verve | aiutato da grandi effetti

(Di venerdì 24 maggio 2019) La versione live actionstoria di, remake in carne ed ossa del film di animazione del 1992 è in linea con la sequenza dei nuovi film Disney (uno degli ultimi in ordine di apparizione è stato Dumbo).è un film godibilissimo per tutta la famiglia. Grazie ad un sapiente utilizzo deglispeciali, nel film non manca la magia, ma non è tutt’oro quel che luccica, persino nella caverna delle meraviglie.La storia in breveè un giovane ladruncolo, che ruba per necessità. Si innamorabella principessa Jasmine, ma solo un principe può sposarla. Quandotrova nella caverna lamagica non ha dubbi sul primo dei tre desideri da esprimere al: "Voglio diventare un principe". Ad opporsi all'unione tra i due giovani ci sarà Jafar, il Consigliere fidato del Sultano con ambizioni malvagie...IlLa ...

