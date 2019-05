Roma: bus elettrico in fiamme,no feriti

Agenzia_Ansa : #Autobus in fiamme nel centro di #Roma. Paura tra i passeggeri, scesi dal mezzo. Non risulterebbero feriti #ANSA - mottagiuseppe1 : RT @Agenzia_Ansa: #Autobus in fiamme nel centro di #Roma. Paura tra i passeggeri, scesi dal mezzo. Non risulterebbero feriti #ANSA https://… - Devabole : RT @Agenzia_Ansa: #Autobus in fiamme nel centro di #Roma. Paura tra i passeggeri, scesi dal mezzo. Non risulterebbero feriti #ANSA https://… -

Un autobusdella linea 119dell'Atac ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30 in via Sistina, a, all'altezza del civico 83. Sul posto è intervenuta subito una squadra di vigili del fuoco del comando diche ha spento le. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e non risultano. Chiusa temporaneamente al traffico via Sistina, da via Crispi a piazza Trinità dei Monti.(Di giovedì 23 maggio 2019)