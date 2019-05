Lasse Matberg a Vieni da me | Sara Di Vaira fa una confessione

Ballando con le stelle - Lasse Matberg : “Ho avuto strane proposte” : Lasse Matberg di Ballando con le stelle confessa: “Ho ricevuto proposte osé…!” Ha rotto il silenzio con un’intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv Lasse Matberg, concorrente di Ballando con le stelle 2019, meglio conosciuto come “vichingo”. Nell’intervista in questione il militare norvegese, che nello show di Milly Carlucci balla con Sara Di Vaira, ha parlato del suo passato, svelando però anche ...

A lui serve un anello di Saturno! Selvaggia Lucarelli sulle dimensioni di Lasse Matberg : La prima prova di Ballando con le stelle è quella dell’hula-hoop e i concorrenti in gara, col solo aiuto delle indicazioni dei loro maestri, si sono sfidati dopo l’esibizione della ballerina Rossella Gencarelli. Alla fine, il migliore della prova, secondo la giudice Carolyn Smith, è stato Angelo Russo, in un podio tutto al maschile: l’attore de Il commissario Montalbano ha preceduto Enrico Lo Verso e Ettore Bassi. Selvaggia Lucarelli, ...

Incidente hot a Ballando con le Stelle : si strappano i pantaloni di Lasse Matberg : Imprevisto con momenti di imbarazzo nell'ultima puntata di Ballando con Stelle. Lasse Matberg è stato protagonista di un piccolo Incidente mentre ballava con la maestra Sara Di Varia....

Lasse Matberg - si strappano i pantaloni in diretta : imbarazzo a Ballando con le Stelle : Ballando con le Stelle 2019: Lasse Matberg resta in mutande in diretta tv Nuovo imprevisto a Ballando con le Stelle. Nel corso della sesta puntata si sono strappati in diretta i pantaloni di Lasse Matberg. Il vichingo era impegnato in un romantico valzer con l’insegnante Sara Di Vaira quando si è scucita la parte posteriore […] L'articolo Lasse Matberg, si strappano i pantaloni in diretta: imbarazzo a Ballando con le Stelle proviene ...

Lasse Matberg : i pantaloni si strappano in diretta a Ballando : Ballando con le stelle: i pantaloni di Lasse Matberg si strappano dopo l’esibizione E’ stato il penultimo ad esibirsi nella puntata di Ballando con le stelle di stasera, sabato 4 maggio 2019, Lasse Matberg, militare norvegese, in gara con Sara Di Vaira. E un attimo dopo l’esibizione, mentre il pubblico presente per la sesta puntata di Ballando con le stelle 2019 nella platea dell’Auditorium della Rai del Foro Italico di ...

Ballando - Selvaggia Lucarelli e le dimensioni di Lasse Matberg : 'Gli serve un anello di Saturno' : La prima prova di Ballando con le stelle è quella dell' hula-hoop e i concorrenti in gara, col solo aiuto delle indicazioni dei loro maestri, si sono sfidati dopo l'esibizione della ballerina Rossella ...

Lasse Matberg : altezza - peso e fidanzata. Chi è a Ballando con le stelle : Lasse Matberg: altezza, peso e fidanzata. Chi è a Ballando con le stelle altezza Lasse Matberg Lasse Matberg è la star di Instagram che parteciperà alla nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda a partire dal 30 marzo. Il norvegese, convinto personalmente da Milly Carlucci a partecipare allo show, farà la sua prima apparizione nella tv italiana. Chi è Lasse Matberg CLasse 1986, Lasse Matberg è nato in Norvegia l’11 luglio. ...

Lasse Matberg : "A Ballando sembro burbero - ma sono un orsacchiotto euro : Modello, ufficiale di Marina, appassionato di fitness ed ora anche ballerino. Lasse Matberg , il "vichingo" di "Ballando con le stelle" è un uomo "multitasking". Altissimo, bellissimo e con un fisico ...

Lasse Matberg : "A Ballando sembro burbero - ma sono un orsacchiotto” : Modello, ufficiale di Marina, appassionato di fitness ed ora anche ballerino. Lasse Matberg, il "vichingo" di "Ballando con le stelle" è un uomo "multitasking". Altissimo, bellissimo e con un fisico statuario, somiglia come una goccia d"acqua al supereroe della Marvel, Thor. Inutile dire che per lui le fan si sprecano, così come i complimenti (e le richieste di matrimonio) che ogni giorno gli arrivano sui suoi profili social. Noi lo abbiamo ...

Lasse Matberg e Sara Di Vaira/ Il Vichingo "sfida" la giuria - Ballando con le stelle - : Lasse Matberg e Sara Di Vaira formano sicuramente una delle coppie più belle tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2019

