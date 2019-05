ilsole24ore

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il «B» prende forma. Ildisarà pronto per il prossimo autunno. Lo ha confermato il capo della divisione consumer, Richard Yu. I numeri e quello che sappiamo finora su una sfida enorme...

SkyTG24 : Lo sbarco dei #migranti dalla #SeaWatch e la sospensione della licenza #Android a #Huawei, in primo piano, nel TG - Alien1it : Il problema non è il SO, perchè sarà certamente basato su Linux-Android Open source rielaborato. Il problema sarà l… - GuanspedSrl : Il «piano B» di Huawei: un suo sistema operativo entro l’autunno -