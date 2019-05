repubblica

(Di giovedì 23 maggio 2019) Mark Zuckerberg rende pubblici i risultati del terzo rapporto sugli interventi dei moderatori e dell’intelligenza artificiale del social network. Sulle immagini proibite ormai l'azione è chirurgica e immediata, molto meno sul linguaggio scritto

Noovyis : Un nuovo post (Facebook: “110 mila richieste dai governi in 6 mesi per avere i dati degli utenti”. Intanto chiusi 2… - zazoomblog : Facebook: “110 mila richieste dai governi in 6 mesi per avere i dati degli utenti”. Intanto chiusi 22 miliardi di a… - PierozziDaniela : RT @repubblica: Facebook: “Chiusi miliardi di account fasulli. Ma sull’odio online dobbiamo ancora migliorare” -