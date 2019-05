Danni alla concorrenza | Antitrust vieta a Sky contenuti esclusivi su internet

Furti ai Danni di impiantisti di Ispica. Allarme Cna : Raid notturno a Ispica, rubate le attrezzature di alcuni impiantisti. Sono stati subiti danni notevoli ai mezzi con furto delle attrezzature.

Maltempo - Coldiretti lancia l’allarme : “10 milioni di Danni nei campi” : L’ondata di Maltempo fuori stagione “ha devastato le aziende agricole” dove è andato perso un intero anno di lavoro per i danni causati alle produzioni “stimati in oltre dieci milioni di euro”. Tanto che in molte regioni “sono state avviate le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità”. In questo quadro, è importante anche “la sospensione del pagamento delle imposte e dei contributi ...

Maltempo - allarme fiumi in Emilia Romagna. Esonda il Savio - interrotta la ferrovia tra Cesena e Forlì. Danni alle coltivazioni in Puglia : Il Maltempo colpisce l’Emilia-Romagna. Nel Cesenate il fiume Savio ha straripato già dalla nottata nella zona di via Pontescolle: i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante perché la loro casa era rimasta isolata. In provincia di Bologna invece, si sono verificate frane, smottamenti e allagamenti con conseguenti disagi alla circolazione. I vigili del fuoco hanno svolto decine di ...

Maltempo Puglia - Coldiretti : “Danni in campagna dalla pioggia di primavera” : ”La bufera di vento nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha arrecato gravi danni ai vigneti in provincia di Bari, sempre ad aprile una grandinata di inusitata violenza in provincia di Taranto ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Per non parlare della grandinata che ha danneggiato le produzioni e finanche le serre in provincia di Lecce con campi e strade praticamente imbiancati e pericolose lastre di ...

Maltempo : Confagricoltura Verona - Danni dalla grandine ai vigneti del Basso lago : Verona, 6 mag. (AdnKronos) - Un’altra botta per gli agricoltori veronesi, flagellati nel giro di una settimana da due grandinate assolutamente anomale per la stagione primaverile. A essere colpite ieri sono state soprattutto le colture del Basso lago, ma danni a macchia di leopardo si registrano in

Maltempo Toscana - Confagricoltura : allarme gelo - “si temono Danni irreparabili” : allarme gelo in Toscana: dopo le nevicate a bassa quota di ieri, l’attenzione è rivolta alle temperature delle prossime ore. “Se stanotte la colonnina di mercurio scenderà di nuovo sotto lo zero, sarà un disastro“, spiega Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana. “Se la perturbazione di origine artica nelle ore notturne non ci darà una tregua, tutte le nostre coltivazioni saranno danneggiate in ...

Gravi Danni sul lago di Garda : storico ristorante di Peschiera rompe gli ormeggi e va alla deriva : Non solo freddo e maltempo ma anche tanti danni al nord Italia a seguito dell'irruzione artica giunta sabato sera : i danni più importanti sono stati causati dai venti tempestosi di Bora che...

Pugno e Danni a 'La Sorgente' : 22enne a processo Aosta - Il ragazzo è stato arrestato ieri dalla Squadra Volante della Polizia. Il difensore ... : comparso oggi, venerdì 3 maggio, dinanzi al giudice monocratico del Tribunale, Marco Tornatore, per il processo con rito direttissimo, il 22enne della Guinea Bissau arrestato ieri dalla Squadra ...

A Parigi si sta cercando di coprire la cattedrale di Notre-Dame per evitare nuovi Danni causati dalla pioggia : A Parigi si sta cercando di coprire la cattedrale di Notre-Dame per evitare nuovi danni causati dalla pioggia. Per martedì sera sono previste piogge e gli architetti incaricati di valutare la situazione della cattedrale hanno detto che il soffitto a

Atene chiede alla Germania un risarcimento miliardario : "È per i Danni di guerra" : In questi giorni il parlamento della Grecia ha avanzato formalmente alla Germania un'ingente richiesta di risarcimento in merito ai danni arrecati al Paese ellenico dalle truppe hitleriane. L'...

Uomini e Donne : Francesca Del Taglia e i Danni alla pancia dopo il parto cesareo : Uomini e Donne, Francesca Del Taglia parla delle complicazioni post gravidanza: “Non so se dovrò operarmi di nuovo” Francesca Del Taglia dopo la sua esperienza a Uomini e Donne è oggi molto seguita sui social. Con i suoi follower l’ex corteggiatrice del Trono Classico si intrattiene spesso, condividendo con quest’ultimi pensieri personali, consigli di ogni […] L'articolo Uomini e Donne: Francesca Del Taglia e i ...

Incendio Notre Dame : tutti i Danni subiti dalla cattedrale - dalla Rivoluzione alla Comune : Saccheggi, devastazioni, incuria: dalla Rivoluzione francese alla Comune di Parigi e fino alla Seconda guerra mondiale, in 900 anni di storia la cattedrale di Notre-Dame ha rischiato diverse volte di essere distrutta e di perire nell'incuria. Fino a ieri notte, quando un Incendio l'ha devastata facendone crollare la guglia.Continua a leggere

Notre-Dame - parla l'esperto : "Danni strutturali alla cattedrale" : "Non è facile dare delle indicazioni finché non si capisce meglio l'evoluzione dell'incendio, ma è evidente che si tratta di un grande disastro. La situazione è molto preoccupante e sicuramente ci saranno anche problemi di carattere strutturale molto importanti alla Cattedrale di Notre-Dame". Ad aff

Le dieci (oneste) ammissioni di Tria sui Danni inflitti dalla manovra : La lettura del Def sollecita una riflessione e una domanda. La riflessione riguarda l’onestà intellettuale del ministro Tria nello spiegare chiaramente le conseguenze economiche della “manovra del cambiamento”. Mentre autorevoli esponenti della maggioranza si ostinano ad addebitare la brusca frenata