VNL femminile | la Nazionale tedesca allenata dal CT Felix Koslowski avrà due ' italiane'

VNL femminile - nelle tre sfide di Opole mancherà Carlotta Cambi : Il CT Davide Mazzanti ha comunicato le convocate che prenderanno parte alle prime tre sfide della Nations League in programma tra il 21 e il 23 maggio. In Polonia, ad Opole, nella Stegu Arena verranno affrontate nell'ordine Polonia, Thailandia e Germania. Le tre compagini sono già state impegnate con l'Italia nel Montreux Masters volley. La preparazione con il Montreux Masters volley Per preparare al meglio la competizione intercontinentale, ...