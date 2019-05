Dl Sicurezza bis : sanzioni per le navi - ma Salta riferimento al soccorso dei migranti : Resta la sanzione amministrativa (da 10 mila a 50 mila euro) per le navi che violano «il divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane» (con sequestro cautelare immediato e successiva confisca) ma scompare il riferimento esplicito alle «azioni di soccorso di mezzi adibiti alla navigazione ed utilizzati per il trasporto di mig...

Asia Nuccetelli dopo le nozze Saltate ha un nuovo fidanzato : Astol : Asia Nuccetelli: dal matrimonio saltato al nuovo fidanzato. Ora il suo cuore batte per il rapper Astol: la coppia è sbocciata all’ombra del Colosseo Asia Nuccetelli e il giovane rapper Astol si sono fidanzati. La notizia del nuovo amore è giunta dai diretti interessati che sono apparsi sui social assai intimi e passionali. La coppia […] L'articolo Asia Nuccetelli dopo le nozze saltate ha un nuovo fidanzato: Astol proviene da Gossip e ...

Spice Girls - il tour non Salta : Mel B aggiorna sull’infezione all’occhio : Spice Girls: nessun rischio per il tour. A destare la paura nei fan i problemi di salute di Mel B Il ritorno delle Spice Girls sta continuando a far discutere. Le quattro ragazze che sono esplose negli anni ’90, reduci di Victoria Beckman, torneranno presto con un tour mondiale. E dopo le rivelazioni di Mel […] L'articolo Spice Girls, il tour non salta: Mel B aggiorna sull’infezione all’occhio proviene da Gossip e Tv.

L’eSaltante finale di Game of Thrones - secondo Licia Troisi : Sono sempre stata piuttosto fredda nei confronti di Game of Thrones. Avevo abbandonato la lettura dei libri al primo, consapevole che non fosse esattamente my cup of tea – anche se, come Tyrion, ci avevo creduto, con tutto il mio cuore, all’inizio. Avevo cominciato a guardare la serie un po’ perché era lavoro, stante la mia attività di scrittrice fantasy, un po’ perché pensavo che la serialità televisiva potesse superare quel che non mi piaceva ...

Boateng verso il ritorno al Sassuolo : l’esperienza al Barcellona non è stata certo eSaltante : Kevin Prince Boateng tornerà al Sassuolo dal Barcellona al termine di una seconda parte di stagione non proprio esaltante per il calciatore Kevin Prince Boateng sulla via del ritorno. La stampa spagnola lo ha definito il peggior acquisto della storia del Barcellona ed i numeri, dopo il suo passaggio in blaugrana dal Sassuolo, non sono certo dalla sua parte. Solo 4 gare giocate dal calciatore ghanese, con un apporto non proprio decisivo per ...

Mila Suarez contro Francesca De Andrè/ C'è la querela - ma Salta il confronto - GF16 - : Mila Suarez entra nella casa del Grande Fratello 2019 per un confronto diretto con Francesca De Andrè? Intanto ha deciso di querelarla

PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE - MATRIMONIO SaltaTO/ Eliana furiosa 'Profilo fake' : PAMELA PRATI e MARK CALTAGIRONE, perché il MATRIMONIO è stato annullato? E scoppia un altro caso: spunta un selfie di Eliana Michelazzo e lei sbotta.

Grande Fratello - un fulmine si abbatte sulla casa : Salta la diretta : Un fulmine colpisce la casa del Grande Fratello Nella notte tra domenica e lunedì, a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla città di Roma, la diretta del Grande Fratello è saltata. Un fulmine infatti avrebbe colpito la casa, facendo saltare la messa in onda del programma su Mediaset Extra, che è […] L'articolo Grande Fratello, un fulmine si abbatte sulla casa: salta la diretta proviene da Gossip e Tv.

Psg - Neymar Salta gli UNFP Awards : notte a Parigi con Rihanna : In corsa per il titolo di miglior giocatore della stagione in Ligue 1, Neymar era assente ieri sera alla cerimonia degli UNFP Awards. Il fuoriclasse brasiliano del Psg sospettava forse sarebbe stato premiato il suo compagno di squadra e di reparto, Kylian Mbappé, autore di 32 gol in campionato, e così ha trovato di meglio da fare nella notte Parigina. Il 27enne, numero 10 dei campioni di Francia, ha così postato sul suo account Instagram ...