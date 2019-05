Queste installazioni di luci ultraviolette vi manderanno fuori di testa

wired

(Di mercoledì 22 maggio 2019)e corde multicolore caratterizzano le visionariedel duo di artisti di origini polacca composto da Przemek Podolski e Marta Basandowska. Decode the Code è il nome del progetto realizzato con centinaia di metri di corde illuminate che si stagliano su fondali neri, creando un effetto caleidoscopico geometrico e razionale. Nella nostra gallery qui in alto abbiamo raccolto gli scatti fatti ad alcune delle loro; per approfondire la conoscenza del duo, potete invece visitare il suo sito.dividiWired.

