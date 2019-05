Pecore addio Al verde di Roma ci penseranno i privati

ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Grazie,. È stato bello ma non se ne fa niente. A curare alcune delle aree verdi di, saranno i "" prima tanto bistrattati (spesso additati come portatori di corruzione, dallo stadio alla mobilità). Con buona pace della proposta dell’ormai ex assessore all'Ambiente Pinuccia Montanar

RenatoNovAjello : Adorabile pazza, insegna agli angeli a bere come se non ci fosse un domani e ai leoncini spiega come fregarsene del… -