Migranti | Toninelli | “Modello invariato Aspetto ministero Interni per incentivare

Sea Watch - Salvini accusa i 5S per lo sbarco dei Migranti. Toninelli : "Me lo dica in faccia" : Scambio di accuse nel governo dopo lo sbarco dei 47 migranti a Lampedusa. Salvini: "Qualcuno l'ordine lo avrà dato. Questo qualcuno ne dovrà rispondere". Il ministro Toninelli: "Porti chiusi a Sea Watch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia".

Migranti - mossa anti-M5S di Salvini Depotenziare Toninelli per decreto : Dodici articoli. È l'ossatura del decreto legge sicurezza bis, completato oggi dal ministero dall'Interno: introduce nuove norme che chiariscono le competenze dei vari dicasteri a proposito di sbarchi, inasprisce le misure contro i trafficanti di esseri umani e le sanzioni per chi aggredisce le Forze dell'Ordine

Sicilia - Salvini a Toninelli : "Non è possibile - stesse strade da 70 anni". Su Migranti : "Io processato? Ne sarò orgoglioso" : Monito del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al titolare del dicastero delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante il suo comizio elettorale a Gela per per sostenere il candidato sindaco della Lega, Giuseppe Spata. "All'amico e collega ministro Toninelli – afferma Salvini – dico rispettosamente e nell'orecchio che non è possibile che ci siano strade in Sicilia che sono le stesse da 70 anni.

Migranti : Toninelli - 'non stanno aumentando le partenze dalla Libia' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Non stanno aumentando le partenza della Libia". A dirlo, ad Augusta (Siracusa) è il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando della Libia. "Se dovesse capitare - dice ai giornalisti che gli chiedono se è vero che centinaia di migliaia di Migranti sono pronti a

Migranti - sfida 5s-Lega. Conte e Toninelli 'Politica dei porti chiusi non basta'. Trenta 'Io non vaneggio come altri' : Cronaca Sea Watch, Salvini, Conte, Di Maio e Toninelli di nuovo davanti al tribunale dei ministri. Sull'inchiesta Sea Watch, che lo vede sotto indagine insieme a Salvini, Di Maio

Migranti dalla Libia - Toninelli con Di Maio : 'Linea porti chiusi potrebbe non bastare' : ' L'approccio porti chiusi non basta '. Il ministro dei Trasporti affianca Luigi Di Maio, contro la linea , fermo sullo stop totale anche di fronte allo scenario di un esodo di dalla in guerra. 'La

Migranti - è sfida Lega-M5S. Toninelli 'Se aumenta numero dei richiedenti asilo non basta approccio dei porti chiusi' : Sulla politica dei porti chiusi, ieri era arrivata la dichiarazione tranchant della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta . 'Se si dovesse arrivare alla guerra, non avremmo Migranti ma rifugiati.

Migranti : Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli indagati. Il ministro dell'Interno : 'Per me i porti rimarranno chiusi' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per il reato di "sequestro di persona commesso in Siracusa dal 24 al 30 gennaio 2019".

Migranti : Conte - Di Maio e Toninelli indagati - avviata istruttoria Tribunale ministri : Palermo, 15 apr. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania ha avviato l'istruttoria anche per il premier Giuseppe Conte e i ministri Danilo Toninelli e Luigi Di Maio, indagati per sequestro di persona nell'ambito della inchiesta sulla nave Sea watch ferma davanti alle acque di Siracusa a fi