L' Ue non rispetta il diritto nazionale | vero o falso?

Giovanni Malagò tuona contro Binaghi : “avevo fatto una richiesta e non l’ha rispettata! Presto parlerò…” : Giovanni Malagò non ha apprezzato le polemiche di Binaghi sulla copertura del Centrale del Foro Italico di Roma: il commento del presidente del Coni Le polemiche del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, sulla copertura del Centrale ‘‘mi hanno molto dispiaciuto e contrariato”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di una conferenza al Salone d’Onore di Palazzo H. ”Durante ...

Migranti : Casarini - 'Dovere non rispettare ordine porti chiusi' : Palermo, 20 mag. (AdnKronos) - "Come avevamo sempre detto, i porti li chiudono solo degli ordini che vanno contro ogni legge, ogni convenzione internazionale, e ogni principio di umanità. È dunque un dovere non rispettarli. Praticare il diritto contro lo Stato di polizia". Lo scrive su Twitter Luca

Ecco il decreto sicurezza-bis : multe per ogni migrante trasportato e per chi non rispetta le norme Sar : Salvini si attribuisce la competenza a vietare il transito delle navi ritenute pericolose e prevede che a indagare possano essere solo le Dda. Pene più pesanti per chi aggredisce le forze dell'ordine. Il M5S: "Il ministro dell'Interno copre così il fallimento sui rimpatri"

Ecco il decreto sicurezza-bis : multe per ogni migrante trasportato e per chi non rispetta le norme Sar : È un vero e proprio blitz quello con il quale il ministro dell'Interno Matteo Salvini vara un decreto sicurezza bis che prevede sanzioni pecuniarie pesantissime contro chi soccorrse i migranti in ...

Decreto sicurezza bis : multe a chi non rispetta gli ordini sui soccorsi in mare 70 morti - 100 sbarchi a Lampedusa : Il testo prevede il trasferimento di poteri dal dicastero di Toninelli a quello di Salvini che potrà interdire la navigazione «qualora sussistano ragioni di ordine pubblico o sicurezza»

I genitori di Regeni rimproverano Vecchioni "non rispetta i nostri sentimenti" : Solo con la ricerca ostinata e sincera della verità sull'assassinio di Giulio Regeni, i suoi sogni, e quelli dei giovani ingiustamente uccisi come lui in tante parti del mondo, potranno restare vivi ed essere rispettati. La mamma e il papà del ricercatore ucciso al Cairo hanno affidato questo appello, con il racconto delle breve, intensa esistenza del figlio, ai ...

La mamma di Regeni contro Vecchioni : «La canzone su Giulio non ci rispetta» video Fuori l’editore di CasaPound : L’intervento di Paola Regeni al Salone del Libro, dove ha portato anche alcuni libri dalla stanza del figlio, da Topolino al «Dio delle piccole cose» di Arundhati Roy

La mamma di Regeni contro Vecchioni : «La canzone su Giulio non rispetta i nostri sentimenti» : Come insegnante vi dico di studiare e viaggiare per sapere come sono le cose del mondo - anche se alla fine non potreste trovare il lavoro che giustamente vi aspettate, perché oggi è davvero dura, e ...

Piccolo : bus fermi perché non rispettano requisiti Euro6 - Meleo assessore immobilismo : Roma – “È da oltre un mese che 70 bus usati, acquistati in Israele, sono fermi in un rimessaggio vicino Guidonia perche’ non rispettano i requisiti Euro 6 previsti dalla legislazione. Altro che Citta’ in Movimento di LindaMeleo, questo e’ l’assessorato all’immobilismo”. Cosi’, su Twitter, Ilaria Piccolo, consigliere Pd del Comune di Roma. L'articolo Piccolo: bus fermi perché non rispettano ...

Il Papa ai rom : «Prego per voi - questa non è civiltà». E Conte : «La legge si rispetta» : Il Pontefice si riferiva agli episodi dei giorni scorsi a Casal Bruciato a Roma, dove CasaPound ha manifestato contro l’assegnazione di una casa del Comune a un nucleo familiare di nomadi di 14 persone

F1 - Toto Wolff : “Hamilton e Bottas si rispettano e non permetteremo che la loro relazione peggiori” : Il quinto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina sempre di più. Sul tracciato di Barcellona (Spagna) i team si confronteranno in un contesto ben noto, essendo la pista iberica sede dei test pre-stagionali. La Mercedes si presenta ai nastri di partenza del weekend catalano forte di quattro doppiette nei primi quattro GP. Una serie positiva incredibile, che mai nessuno aveva realizzato nella storia della massima categoria ...

Chelsea - Cahill attacca Sarri “non posso rispettarlo” : Gary Cahill non usa parole dolci nei confronti dell’allenatore del Chelsea Maurizio Sarri. In un’intervista al Sunday Telegraph il difensore spara a zero contro il tecnico: “E’ molto difficile per me avere rispetto nei confronti di un uomo che non ha rispettato alcuni di noi“, dice Cahill, che oggi ha salutato Stamford Bridge. “Dopo aver giocato da titolare le scorse stagioni ed aver vinto tutto con il ...

Botti : «De Laurentiis non rispetta il modo di vivere il calcio a Napoli - ignora i tifosi (o li deride). Questo dà fastidio» : Claudio Botti, avvocato penalista e titolare di uno studio legale in attività da circa un secolo, già presidente della Camera Penale di Napoli e vicepresidente nazionale dei penalisti italiani. Come avvocato non ha bisogno di presentazioni. E nemmeno come tifoso del Napoli. È stato tra i fondatori del Te Diegum, ma la sua “malattia” per il Napoli va ben oltre Maradona. Anche a lui, volto notissimo e influente in città, abbiamo chiesto del clima ...

Riot Games : i nuovi assunti non dovranno più rispettare il divieto di portare in tribunale la compagnia - in caso di molestie sessuali : Di recente Riot Games ha dovuto far fronte alle nuove accuse di sessismo da parte di 5 donne, che hanno cercato di portare la compagnia davanti ad un giudice. Gli avvocati di Riot Games stanno però cercando di bloccare il tutto, facendo leva su alcune clausole presenti nel contratto (che le donne hanno firmato al momento dell'assunzione) che le impediscono di fatto di portare la compagnia davanti ad una corte pubblica. Naturalmente le 5 donne ...