Lavori tra Appia e Ardeatina | limitazioni notturne su carreggiata interna G R A

Rai - Fiorello incontra l’amministratore delegato Salini : “Lavoriamo a progetto su RaiPlay - sarà volano formidabile” : “Richiamo i vertici della Rai e se sono ancora disponibili ricomincio a trattare“. Così diceva solo ieri Fiorello in una storia su Instagram: detto fatto. Questa mattina infatti, lo showman siciliano ha incontrato l‘amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini per ricominciare a parlare del il ritorno a Viale Mazzini di Rosario. I due sembra abbiano finalmente raggiunto un’intesa, come si legge in una nota pubblicata ...

I NUMERI/ La distanza tra l'Italia e i Lavori del futuro : Le competenze digitali sono importanti anche per il lavoro e il nostro Paese su questo fronte sembra essere indietro a livello globale

Crolla solaio nella palestra scuola durante i Lavori : grave operaio : Parte del solaio della palestra in ristrutturazione di una scuola elementare e’ Crollato stamani mentre erano in corso lavori: un operaio che si trovava sul tetto e’ precipitato ed e’ rimasto ferito in modo grave, ma non e’ in pericolo di vita. Si tratta di un plesso che fa parte dell’edificio che ospita la scuola “Bartolo Longo” a Latiano, nel Brindisino. In una struttura vicina alla palestra ...

Azzerata la giunta di centrodestra di Legnano : arrestati sindaco - vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici : Operazione “piazza pulita”. Così è stata soprannominata l’inchiesta che questa mattina, con un blitz della Guardia di Finanza ordinata dalla Procura di Busto Arsizio, ha azzerato la giunta di centrodestra (Lega-Forza Italia) di Legnano....

Nozze Pamela Prati - parlano gli addetti ai Lavori della location : “Nessuno ci ha pagato”. E spunta un imprenditore (amico di Corona) che avrebbe incontrato lo sposo : Il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone è rinviato a data da destinarsi, il settimanale Chi ha intervistato coloro in queste settimane hanno lavorato all’organizzazione delle Nozze senza aver ricevuto soldi e con informazioni sempre poco chiare. La proprietaria di Villa Pazzi al Parugiano, location che avrebbe dovuto ospitare i festeggiamenti, ha raccontato: “L’ospite, insieme con la wedding planner Consuelo Di Figlia che ha ...

Conte : 'Siri caso di ieri - ora Lavoriamo'. Ma tra Di Maio e Salvini nuove scintille : A due settimane dalle Europee, il premier cerca di superare le polemiche, dopo la revoca del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, ma tra i due alleati continua il botta e risposta a ...

Milano - tardano i Lavori a Palazzo Citterio : Brera mostra comunque le opere del '900 - in grandi contenitori di vetro

Museo Enzo Ferrari - inaugurata la mostra 'CapoLavori senza tempo' - : Sempre accostato agli episodi di cronaca che hanno scandito l'epoca corrispondente, la conquista dello spazio, l'esplosione dei mass media, e così via,, l'itinerario prosegue con altri esemplari ...

Riqualificazione delle strade provinciali - Lavori per 400.000 euro : Ammontano a poco più di 400.000 euro i lavori sulla rete stradale provinciale nei comuni di Acquasparta, Montefranco, Attigliano e Allerona. Lo rende noto il Servizio Viabilità della Provincia di ...

Sblocca cantieri - la denuncia degli ambientalisti : “Si rischia di rendere meno trasparente il settore dei Lavori pubblici” : Iniziano oggi le audizioni sul decreto Sblocca cantieri, all’esame delle Commissioni lavori pubblici e Ambiente del Senato con il termine per gli emendamenti fissato per il 7 maggio, alle 18. E mentre è già stato preannunciato che verrà modificata la norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco, arriva la bocciatura degli ambientalisti. Kyoto Club, Legambiente e Wwf ...

Sicilia : Lavori su A29 - chiusa corsia di sorpasso tra Palermo e Tommaso Natale : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, venerdì 3 maggio, la corsia di sorpasso dell'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Mazara, tra gli svincoli di Palermo e Tommaso Natale, sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di alcuni interventi

Sergio Leone e il triello di Il buono - il brutto - il cattivo - capolavoro tra i capoLavori : 30 anni fa, il 30 aprile del 1989, se ne andava uno dei registi più importanti, amati e imitati della storia del cinema. Sergio Leone (classe 1939) fu soprattutto colui che, con quattro film, in pieni Anni Sessanta, reinventò il western. Il suo West era sporco, sudato e straccione, per nulla patinato ma tuttavia maestoso, troppo grande per uno schermo televisivo. Perché il West è un mito, di quelli che mettono radici nella ...

Iniziati Lavori su strada Portofino : Portofino, GENOVA,, 29 APR - Sono cominciati stamani i lavori di rirpristino del cratere che si è formato sulla provinciale 227 per Portofino. La strada è chiusa per consentire l'intervento. Sul posto ...

Polizzi - Lavori gratis per riparare strada chiusa da 13 anni : ex Provincia denuncia sindaco : "È un atto contro di me. È un atto contro il sindaco di Polizzi Generosa che in questi mesi ha alzato la voce contro chi avrebbe dovuto riparare la strada e da anni non ha fatto niente" ha spiegato il primo cittadino Giuseppe Lo Verde. Dalla città metropolitana rispondono: "Quei lavori non hanno eliminato la condizione di pericolo"