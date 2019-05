Istat | disoccupazione in aumento nel 2019

Crescita - l’Istat stima il Pil 2019 a +0 - 3%. “L’occupazione rimane stabile - sale la disoccupazione” : Per l’anno in corso l’Istat prevede una Crescita del Pil del +0,3%. Una “forte revisioni” al ribasso – di un punto percentuale – rispetto alla previsione rilasciata a novembre scorso, sottolinea l’Istituto, quando però non era ancora noto il brusco rallentamento dell’economia italiana nel secondo semestre 2018. La stima di Crescita dell’Istat resta superiore a quella inserita dal governo ...

Istat : a marzo disoccupazione cala al 10 - 2% - quella giovanile al 30 - 2% - : Il tasso generale è diminuito di 0,4 punti, quello che riguarda la fascia compresa tra i 15 e i 24 anni è il dato minimo da ottobre 2011. Sale di 60mila unità il numero degli occupati

Istat : il tasso di disoccupazione scende al 10 - 2%. Tra i giovani ai minimi dal 2011 : A marzo 2019 il tasso di disoccupazione cala ai minimi da agosto 2018, gli occupati aumentano di 60mila unità e si registra una flessione dei senza lavoro tra i giovani: la disoccupazione tra le ...

Istat : disoccupazione in calo al 10 - 2% : 10.42 A marzo aumentano di 60.000 unità gli occupati rispetto a febbraio (+0,3%) e di 114 mila (+0,5%) in confronto a marzo 2018. Lo rileva l'Istat. Il tasso di occupazione sale di 0,2 punti su febbraio (58,9%). L'aumento si concentra tra chi ha meno di 34 anni, mentre sono stabili i 35-49enni e calano gli over 50. Crescono su febbraio i dipendenti con lavoro stabile (+44.000) Diminuisce il tasso di disoccupazione e si porta al 10,2% (il dato ...