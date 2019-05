Inter | il momento della verità | le ultime | De Vrij stringe i denti | Politano a parte

Fiorentina - il momento è più che delicato : Interviene Della Valle : Il momento è delicato, più di quanto sembri. La Fiorentina non vince sul campo da una vita e, a due giornate dal termine del campionato, non è ancora matematicamente salva. Tutto ciò in un clima tutt’altro che tranquillo, con i tifosi ormai in guerra contro Della Valle. Proprio il patron viola, per cercare di rasserenare l’ambiente, è stato in visita alla squadra durante l’allenamento odierno. C’è la delicatissima ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : è il momento di Roger Federer. Thiem-Verdasco - prosegue il braccio di ferro. Schwartzman batte Ramos : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

LIVE Sonego-Khachanov - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA. Conferma l’ottimo momento il russo : 3-6 - 7-6 - 0-3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lorenzo Sonego-Karen Khachanov, match valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2019. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi ...

Internazionali d’Italia – Forfait di John Isner - Albot accede al main draw : Seppi al momento primo degli esclusi : Il tennista americano non parteciperà al torneo romano, al suo posto entra in tabellone il moldavo Albot Lo statunitense John Isner, numero 10 del ranking mondiale, si è cancellato dagli Internazionali BNL d’Italia per l’infortunio al piede rimediato nella finale del Masters 1000 di Miami: al suo posto entra nel main draw il moldavo Radu Albot. L’azzurro Andreas Seppi è al momento fuori un posto dal main draw del torneo ...

«Mentre ero via» - la fiction di Rai1 che Intercetta i gusti del momento : La fiction di Rai1 domina ancora la classifica dei programmi più seguiti questa settimana. E lo fa con due prodotti decisamente differenti: l'ennesima replica del «Commissario Montalbano» e la ...

Dal momento magico del tennis italiano agli Internazionali d’Italia - Palmieri svela : “Federer? E’ ancora iscritto - ma…” : Palmieri entusiasta del magico momento del tennis italiano: le parole del direttore degli Internazionali d’Italia “momento magico per il tennis italiano, sia sul campo, vedi le vittorie di Berrettini e Fognini, e sia sul piano politico-organizzativo con l’aggiudicazione delle Atp Finals che mai avremmo pensato che si sarebbero svolte in Italia“. Lo ha detto Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali Bnl ...

La verità di Wanda Nara sulla cognata Ivana Icardi - che al momento è all’Interno della casa del Grande Fratello! : Icardi entra al Grande Fratello 16 per un confronto con la sorella? Le parole di Wanda Nara Da quando Ivana Icardi è entrata nella casa del Grande Fratello 16 sono in molti ad attendere... L'articolo La verità di Wanda Nara sulla cognata Ivana Icardi, che al momento è all’interno della casa del Grande Fratello! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Spoiler spagnoli Il Segreto : Antolina Interrompe un momento di passione tra Isaac ed Elsa : Nuovo appuntamento incentrato sulla serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” in grado di riservare sempre sorprese al pubblico. Ci saranno dei nuovi colpi di scena, nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna la settimana prossima. Oltre al tanto atteso ritorno di Gracia Hermosa, che avrà modo di riabbracciare i Miranar insieme alla figlia Belen, Isaac Guerrero darà una svolta alla sua vita. Il falegname dopo aver avuto la conferma ...

Inter - Wanda Nara torna a parlare : “momento felice” : Wanda Nara è tornata a parlare del momento di Mauro Icardi e dell’Inter dopo il pari contro l’Atalanta utile in chiave Champions League Come ogni domenica, l’attesa dei tifosi Interisti per le parole di Wanda Nara a Tiki Taka è stata soddisfatta da alcune dichiarazioni della moglie di Mauro Icardi. La showgirl è Intervenuta all’Interno del programma di Canale 5, parlando del momento della famiglia ...