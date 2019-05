Il governo sarà del cambiamento | ma le parole quelle dell’eterna Dc

governo - Di Maio : ‘Se viceministro Rixi sarà condannato M5s chiederà rimozione’ : Uno vuole il decreto Sicurezza bis. L’altro spinge per misure a favore della famiglia. Il primo attacca il procuratore di Agrigento per la vicenda Sea Watch, l’altro lo invita a evitare gli scontri con la magistratura. Se lunedì si ritroveranno come annunciato seduti allo stesso tavolo per il consiglio dei ministri, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono attese scintille. In attesa di capire se, data la tensione crescente, il cdm si ...

governo - Zingaretti : se ci sarà crisi si torni al voto : Governo: Se si arriverà ad una crisi di Governo, la soluzione corretta è ridare la parola agli italiani perchè il livello della crisi è drammatico

Il contratto di governo sarà revisionato il 27 maggio? : Il “caso Siri” non è chiuso. Meglio, il “caso Siri” non ha chiuso o sanato le contraddizioni di governo. Anzi, il dopo è più confuso che mai. E ha persino aperto nuovi fronti di contrasto all'interno dell'Esecutivo. Per il Corriere della Sera sono “Migranti e cannabis, le nuove liti”, recita il titolo di apertura della prima pagina. Registra La Stampa: “Il M5s trova il nemico: ‘Salvini si occupi di chi spaccia a Napoli” e scrive di ...

Pd - Zingaretti 'Il caso Siri pesa molto sul governo. Se ci sarà crisi - voto subito. Anche in estate' : Cronaca Appalti, indagati in Calabria il presidente Oliverio e il sindaco di Cosenza di ALESSIA CANDITO Sulle minacce contro la sindaca Raggi a Casal Bruciato , Zingaretti si schiera con la prima ...

Caso Siri - oggi il sottosegretario leghista sarà estromesso dal governo : Nel Consiglio dei Ministri di oggi il primo ministro Giuseppe Conte proporrà la revoca di Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione il cui Caso ha diviso l'esecutivo. Se si dovesse arrivare ad un voto, il Movimento Cinque Stelle avrebbe la maggioranza, ma una conta significherebbe mettere a verbale una crisi di governo profonda.

Di Maio avverte Salvini : “Se fai cadere il governo sarai colpevole davanti ai mercati - assumiti le responsabilità” : Non si placano gli animi sulla questione Siri, il pensiero va subito al governo che potrebbe vacillare e far esplodere in senso negativo i mercati. Di Maio avverte il leghista: “sarai colpevole davanti ai mercati” Più delle convenienze politiche, più della lussuria di potere e del contratto di governo, è la paura dei «mercati» ad … Continue reading Di Maio avverte Salvini: “Se fai cadere il governo sarai colpevole davanti ...

governo - Conte : su Siri non ci sarà nessuna conta in Cdm : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prova a smorzare le fibrillazioni della maggioranza sul caso del sottosegretario elghista armando Siria, indagato per corruzione, e sulla sua uscita dal ...

Sibilia : Siri deve dimettersi - ma non ci sarà crisi di governo : ... del M5S, commenta così gli ultimi sviluppi sul caso Siri ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital.E parlando della Lega, dice: "Siamo di fronte a una forza politica che decide di farsi del ...

Di Maio ammette tensione nel governo. Sul caso Siri - Giorgetti traccia la linea : 'Via soltanto se sarà rinviato a giudizio' : Il vicepremier assicura che il governo va avanti ma insiste sulle dimissioni del sottosegretario. Matteo Salvini: 'Alla Lega ci pensa la Lega'

Maria Elena Boschi : “Non ci sarà mai un governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico” : La deputata del Partito Democratico, Maria Elena Boschi, ha parlato della polemica degli ultimi giorni tra il suo Partito e il Movimento 5 Stelle in una lunga intervista al quotidiano La Stampa: "Un governo tra Pd e 5 Stelle non ci sarà mai, ma quando il loro fallimento sarà evidente toccherà a noi ricostruire tra le macerie", ha annunciato la Boschi.Continua a leggere

Roberto Maroni : "Se il Consiglio dei ministri vota contro Armando Siri ci sarà la crisi di governo" : "Se il Consiglio dei ministri vota contro Armando Siri è crisi di governo". Roberto Maroni, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, lancia una bomba in diretta sul futuro dell'esecutivo giallo-verde dopo l'inchiesta a carico del sottosegretario leghista. "Giuseppe Conte non può revocarlo m

Berlusconi : "Se il M5s va sotto il 20% alle europee sarà l'avviso di sfratto al governo" : 'Le elezioni sono importanti per l'Europa, ma anche per l'Italia' . Silvio Berlusconi lo mette subito in chiaro e dai microfoni di Mattino Cinque su Canale 5 lancia un messaggio netto al governo ...

Lega e 5Stelle - nulla di nuovo sotto il sole. Che ne sarà del governo dopo le Europee : La vicenda del sottosegretario Siri, accusato di aver operato a favore di determinati ambienti imprenditoriali vicini, fra l’altro, a individui sospettati di mafia, costituisce oggi un nuovo motivo per la crisi di governo. Salvini tiene duro a difesa di Siri, agitando la clava dei fondi per Roma. Fa così perché, con Siri, viene messo in discussione un elemento essenziale del suo sistema di potere. Sistema di potere molto attento ad assecondare ...