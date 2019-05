Fisco | riforme e equità Ma chi deve pagare scuola e sanità?

huffingtonpost

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ormai siamo arrivati alla questione fondamentale: il welfare pubblico, quello che ha caratterizzato la storia europea dal dopoguerra a oggi, ha ancora possibilità di sopravvivenza? O, meglio: ha ancora sostenitori politici che ne garantiranno l’esistenza?Parte da questa premessa - essenziale - l’ultimo intervento di Vincenzo Visco sul sistema fiscale. Un paper scritto per “Politica Economica” in cui l’ex ministro disegna una proposta di riforma complessiva del sistema di tassazione.Iloggi è ingiusto e a volte predatorio, tanto da costituire un quasi un impedimento allo sviluppo economico. Su questo sembra siano tutti d’accordo. Quello che non è chiaro, invece, è dove voglia arrivare la politica che chiede solo tagli disorganici al prelievo, peraltro in presenza di un’evasione che resta endemica. E la risposta ...

