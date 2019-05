Due buone notizie sulle pubblicità WhatsApp | uscita ritardata e poco invasive

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Emergono tutto sommatoindicazioni in queste ore per quanto riguarda le. In tanti temevano una vera e propria invasione all'interno delle conversazioni private e di gruppo durante il 2019, indipendentemente dal fatto che si disponga di un iPhone o di uno smartphone Android, ma nelle ultime ore sono trapelate indicazioni che in qualche modo confermano quanto vi abbiamo riportato qualche mese fa con un altro articolo. Fondamentale, pertanto, fare il punto della situazione oggi 22 maggio con le informazioni in nostro possesso.Come riporta Smartdroid, durante un recente evento al quale hanno partecipato anche membri dello staff della nota app di messaggistica, abbiamo avuto modo di analizzare un'immagine con cui ci siamo fatti un'idea più chiara sul modo in cui funzioneranno le. Almeno in un primo momento. Confermando le indiscrezioni di ...

