eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il lavoro nei magazziniè notoriamente estenuante per via dei carichi di lavoro, dei ritmi e delle scadenze, ma l'azienda non è certo povera di inventiva e ha preparato una nuova strategia volta a rendere la vita dei dipendenti un po' più semplice:re il tutto in un videogioco.Come riporta TheVerge infatti,ha installato degli schermi accanto alla postazione dei lavoratori, schermi sui quali vengono riprodotti semplicicome PicksInSpace, Mission Racer e CastleCrafter. Lefisiche dei lavoratori, spesso meccaniche e ripetitive, sono tradotte in comandi di gioco in modo tale che il dipendente, mentre svolge il suo lavoro, può vedere i suoi progressi nel gioco virtuale.Di fatto i giochi hanno lo scopo di rendere meno noioso il lavoro, ma allo stesso tempo di incoraggiare il tutto verso una maggiore produttività e ridurre all'osso i tempi morti, ...

Eurogamer_it : Amazon trasforma le attività di magazzino in 'videogiochi' così da renderle più divertenti #Amazon - Dome689 : Amazon trasforma il lavoro in un videogioco - Asgard_Hydra : Amazon trasforma il lavoro in magazzino in videogioco per renderlo più leggero -