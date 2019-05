Alluvione Genova | la Cassazione sull’ex sindaca | “Comune impreparato C’era un’ora di

Alluvione Genova 2011 : ci sarà un nuovo processo : Lo ha deciso la Cassazione. Marta Vincenzi, ex sindaco, potrebbe dunque non dover andare in carcere. La corte ha stabilito di rideterminare tutte le pene per il venir meno di una accusa di falso. Nel ...

Alluvione di Genova 2011 - Cassazione : "Sindaco Vincenzi colpevole ma la pena va ridotta" : Per l'ex sindaco del capoluogo ligure, Marta Vincenzi, si allontana il rischio di andare in carcere. Furono sei le vittime del fiume di fango

Alluvione Genova - Cassazione annulla sentenza ex sindaca Vincenzi | : Ci sarà un processo d'appello bis che ha come principale imputata l'ex sindaca della città, insieme ad altre cinque persone. Confermata la responsabilità per omicidio colposo in relazione alle sei ...

Alluvione Genova - Cassazione annulla sentenza ex sindaca Vincenzi : Alluvione Genova, Cassazione annulla sentenza ex sindaca Vincenzi Ci sarà un processo d'appello bis che ha come principale imputata l'ex sindaca della città, insieme ad altre cinque persone. Confermata la responsabilità per omicidio colposo in relazione alle sei vittime. Ma è venuta meno un'accusa di falso Parole ...

Alluvione Genova - giudici : ricalcolo pene : 22.27 Ci sarà un processo d'Appello bis per l'Alluvione di Genova del 2011 che ha come principale imputata l'ex sindaca del capoluogo ligure, Marta Vincenzi, insieme ad altri 5 imputati. Lo ha deciso la Cassazione cha ha confermato la responsabilità per omicidio colposo e ha invece stabilito di rideterminare tutte le pene per il venir meno di una accusa di falso. Soddisfatti i familiari delle sei vittime. La sentenza ha comunque ...

Alluvione Genova - Cassazione annulla sentenza ex sindaco : La Cassazione ha deciso che la sentenza di condanna per l'Alluvione di Genova del 2011 nei confronti di Marta Vincenzi deve essere rideterminata, come richiesto dal procuratore generale della Cassazione. L'ex primo cittadino per i giudici e' colpevole dei reati di disastro colposo, omicidio colposo plurimo e di una delle ipotesi di falso: quella sulla presenza di un volontario della protezione civile a guardia del rio Fereggiano. Ma sono cadute ...

Alluvione di Genova - Cassazione conferma : "Vincenzi colpevole - ma pena va ridotta" : La sentenza di condanna per l'Alluvione di Genova del 2011 nei confronti di Marta Vincenzi deve essere rideterminata , come richiesto dal procuratore generale della Cassazione. L'ex primo cittadino ...

Alluvione Genova - Cassazione : Vincenzi colpevole ma ridurre pena | : Ci sarà un processo d'appello bis che ha come principale imputata l'ex sindaca della città, insieme ad altre cinque persone. Confermata la responsabilità per omicidio colposo in relazione alle sei ...

"Alluvione Genova - ex sindaco colpevole ma pena da ridurre" : Confermata la responsabilità del disastro, ma gli atti tornano Genova per un processo di Appello-bis per una rideterminazione della pena legata al reato di falso. E quanto hanno deciso i giudici della ...

Alluvione Genova - Cassazione : Vincenzi colpevole ma ridurre pena : Alluvione Genova, Cassazione: Vincenzi colpevole ma ridurre pena Ci sarà un processo d'appello bis che ha come principale imputata l'ex sindaca della città, insieme ad altre cinque persone. Confermata la responsabilità per omicidio colposo in relazione alle sei vittime. Ma è venuta meno un'accusa di falso Parole ...

Alluvione a Genova del 2011 - Cassazione : 'Rideterminare tutte le pene' - : Ci sarà un processo d'appello bis che ha come principale imputata l'ex sindaca Marta Vincenzi, insieme ad altre cinque persone. Confermata la responsabilità per omicidio colposo in relazione alle sei ...

Alluvione Genova - Cassazione : "Ex sindaco colpevole ma pena da ridurre" : Roma, 12 apr. (Adnkronos) - - Confermata la responsabilità del disastro, ma gli atti tornano Genova per un processo di Appello-bis per una rideterminazione della pena legata al reato di falso. E quanto hanno deciso i giudici della IV sezione penale della Cassazione che hanno emesso la sentenza sul p

Alluvione Genova - Cassazione : "Ex sindaco colpevole ma pena da ridurre" : Roma, 12 apr. (Adnkronos) - - Confermata la responsabilità del disastro, ma gli atti tornano Genova per un processo di Appello-bis per una rideterminazione della pena legata al reato di falso. E quanto hanno deciso i giudici della IV sezione penale della Cassazione che hanno emesso la sentenza sul p

Alluvione Genova - Cassazione conferma responsabilità dell’ex sindaca Vincenzi ma ordina appello bis : rideterminare le pene : La Cassazione ha confermato le responsabilità ha confermato le responsabilità per omicidio colposo plurimo e disastro per l’ex sindaca Marta Vincenzi nell’ambito del processo sull’Alluvione del 2011 del capoluogo ligure nella quale sei persone, tra cui due bambine, persero la vita. I giudici hanno però ordinato un processo d’appello bis per l’ex primo cittadino e gli altri 5 imputati perché ha stabilito di rideterminare tutte ...