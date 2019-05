A tutta Battle Royale in Call of Duty Mobile | Activision lancia la sfida a Fortnite

optimaitalia

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il nuovo oggetto del desiderio per i videogiocatori su smartphone potrebbe fare rima conof. Si tratta, come intuibile, della versione espressamente pensata per schermi touch di una delle saghe FPS più amate e giocate di sempre, ancora vendutissima su PC e console nonostante la concorrenza si faccia ogni anno più agguerrita. Un'esperienza, quella attesa su dispositivi iOS e Android, per cuiha snocciolato oggi tanti dettagli in anteprima, dando in pasto ai fan un lungo post sul suo blog ufficiale, come riportato dal sito britannico VG247.Prima di tutto, sappiamo che inofrivestirà grandissima importanza la modalità. Nello specifico, questa sarà fortemente ispirata a Blackout, già vista inofBlack Ops 4 su PC, PS4 e Xbox One. Non a caso la mappa su cui ci ritroveremo a combattere è praticamente la stessa della ...

OptiMagazine : A tutta Battle Royale in #CallofDutyMobile - Activision lancia la sfida a Fortnite - Gabratta : @agomitialti @Tucchia @D_Minuti Non ne ho idea, ma se si deve andare di questo passo fossi in loro darei una shot a… - Andycramp3 : RT @acmilan: Boys looking ready to battle! ?????? Tutta la concentrazione dei rossoneri nei primi scatti dall'Atleti Azzurri d'Italia ?? #Atal… -