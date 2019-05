Vibo Valentia Libera | appello per un voto libero e responsabile

Vibo Valentia - condanna per omicidio Fiorillo ricostruito in 3D : Vibo Valentia, condanna per omicidio Fiorillo ricostruito in 3D condannato Antonio Zuliani, 27 anni, di Piscopio, accusato dell'omicidio del 15 dicembre 2015. Nelle indagini, fondamentale la ricostruzione in tre dimensioni effettuata dal servizio di polizia scientifica Parole chiave: ...

LA LETTERA / Politicamente corretti o corrotti : forzature inaudite per le elezioni di Vibo Valentia : Da qui ha inizio una politica sbagliata, una politica malata basata sulla dittatura della paura. L'assenza di una consolidata cultura della legalità nei posti di governo favorisce la corruzione e ...

Vibo Valentia. Incendio danneggia 9 auto parcheggiate in via Arenile : Un Incendio ha interessato 9 automobili parcheggiate in fila lungo via Arenile in località Pennello a Vibo Valentia. I residenti,

La candidata sindaco di Fdi a Vibo Valentia ha accolto Caio Mussolini con un saluto romano : Monta la polemica a Vibo Valentia per il "saluto romano" fatto dalla candidata a sindaco del centrodestra, Maria Limardo, durante un incontro aperto alla stampa nella sede di Fratelli d'Italia sita su corso Vittorio Emanuele III. In vista delle elezioni Europee del 26 maggio nella sede di Fdi sono stati presentati due candidati: Maria Rosaria La Grotta, già consigliere comunale a Vibo, e Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del duce ...

Vibo Valentia - suicidio dal viadotto dell’Autostrada A2 : 30enne si lancia da 60 metri e muore : Gesto estremo compiuto il giorno prima di Pasqua nel Comune di Pizzo: il ragazzo ha fermato l'auto, ha attivato le 4 frecce e si è lanciato da un'altezza di 60 metri. Inutili i soccorsi, il 30enne è morto sul corpo. Non è il primo caso: negli ultimi mesi è stata innalzata la barriera per evitare episodi simili.Continua a leggere

Vibo Valentia - lascia rosa rossa su una gazzella dei Carabinieri : “Onore a voi tutti” : Il gesto di incoraggiamento al lavoro svolto dall'Arma in tutta Italia è opera di un anonimo che ha voluto dimostrare a modo suo vicinanza ai Carabinieri ed esprimere loro tutta la gratitudine in un momento difficile per la morte del maresciallo Vincenzo Di Gennaro, vittima di un agguato nel Foggiano. La manifestazione di affetto nei confronti dell'Arma avvenuta questa mattina per le strade di Vibo Valentia all'indomani del tragico agguato ...

Vibo Valentia. Il costruttore Gaetano Rizzuto morto in via Lacquari dopo un’aggressione : Giallo a Vibo Valentia. L’ingegnere Gaetano Rizzuto, 72 anni, è morto a seguito di un’aggressione. Il noto costruttore edile è

Vibo Valentia. Aggredito a colpi di mattone - imprenditore 70enne muore davanti al tribunale : Il fatto è avvenuto nei pressi del nuovo tribunale, in un cantiere dove Gaetano Rizzuto risulta direttore dei lavori. L'uomo sarebbe stato colto da un malore in seguito ad un'aggressione a colpi di mattone. Inutili i soccorsi. Ora è caccia agli autori del gesto.Continua a leggere

Vibo Valentia - In manette i vertici del clan Mancuso : M axi operazione della Polizia di Stato di Vibo Valentia e dello Sco che, sotto le direttive della Dda di Catanzaro, ha portato ad alcuni arresti nei confronti di presunti affiliati alla cosca di '...

‘Ndrangheta a Vibo Valentia - arrestati i vertici del clan Mancuso : Colpo ai vertici della 'ndrangheta Vibonese. Con l'operazione "Errore fatale" la polizia di Vibo Valentia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti, ritenuti responsabili del tentato omicidio di Francesco Mancuso e dell'omicidio di Raffaele Fiamingo, avvenuto nel luglio 2003 e considerati tra i più influenti della criminalità organizzata calabrese. Le indagini degli agenti delle Squadre Mobili di ...

Vibo Valentia - Colpo alla 'ndrina dei Piscopisani : 31 arresti : M axi Colpo alla ' Ndrangheta calabrese. La Polizia di Stato ha eseguito l'arresto stamane di 31 person e nell'ambito di un'operazione condotta dal Servizio centrale operativo e dalla Questura di Vibo ...