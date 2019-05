Rinchiuso in un mondo digitale

huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Con “L’inverno di Giona” (Mondatori, 2019) Filippo Tapparelli ha vinto l’ultima edizione del Premio Calvino (2018). Un romanzo che segna l’inizio di un sentiero lungo il quale mi auguro si raccoglieranno altri libri che lascino, proprio come questo, piccole pietre nelle tasche dei lettori. Sassolini che stringendoli daranno memoria delle emozioni che l’autore è in grado di donare.Giona non è nulla di più che un adolescente, i suoi quindici anni sono costretti in una prigione di argilla, tetro palcoscenico di giornate dove ogni respiro, ogni passo, quasi ogni pensiero è sottomesso a regole precise e inderogabili. Le regole che il vecchio Alvise ha impartito negli anni al nipote crescendolo in modo severo e autoritario, spingendo Giona a sostituire ben presto il bisogno d’affetto e la ricerca di contatto con il ...

