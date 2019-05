OnePlus conferma l’arrivo della Modalità Zen e del Registratore Schermo su OnePlus 5 | 5T

OnePlus 7T e 7T Pro si faranno - la conferma arriva durante la presentazione di OnePlus 7 Pro : Gli utenti non hanno ancora fatto in tempo a mettere le mani su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro e già sappiamo che arriverà la versione T a fine anno. L'articolo OnePlus 7T e 7T Pro si faranno , la conferma arriva durante la presentazione di OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 : presentazione confermata il 14 maggio. Intanto qualche indiscrezioni sulle caratteristiche : qualche giorno fa sono trapelate indiscrezioni che ipotizzavano dettagli sulla presentazione della nuova generazione di smartphone OnePlus. In quell’occasione un leak piuttosto dettagliato puntava al 14 maggio come data di presentazione della nuova serie di smartphone OnePlus 7. Non è stato necessario attendere troppo tempo per scoprire che quelle indiscrezioni dicevano la verità, anticipando i piani del produttore cinese, confermando ...