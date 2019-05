huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) Una frase del Vangelo di Matteo scritta su un lenzuolo, con un destinatario: il ministro Matteo. Loè apparso - riferisce Il Messaggero sull’edificio di un convento di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me”, si legge sullo.È questa solo l’ultimo di una lunga saga di contestazioni che ha coinvolto tutta Italia, da Milano a Napoli. Dai balconi delle varie città, molti cittadini hanno esposto striscioniil vicepremier. Ironie e insulti si sono moltiplicati nel corso dei giorni, soprattutto dopo che a Brembate, in provincia di Bergamo, i vigili del fuoco avevano tolto da un balcone un manifesto criticoil ministro, quel giorno in visita in città.L’ultima ...

HuffPostItalia : Le suore di clausura protestano contro Salvini con uno striscione 'evangelico' - angelavicino : Dopo Zorro anche le suore (di clausura) a contestare Salvini con un lenzuolo 'oltraggioso' - UsbIstat : RT @contropiano: S. Benedetto del Tronto. Suore di clausura contro Salvini #suore #Clarisse #clausura #Salvini #striscione #SanBenedettoDel… -