huffingtonpost

(Di martedì 21 maggio 2019) “Ho un debole per gli storpi, i bastardi e le”. È questa l’epigrafe corretta deldi tutti i finali diof, ilche non aggiusta le, anzi ne rompe alcune altre, e non redime alcuni bastardi, mentre ad altri (bastardi, oggettivamente bastardi, e non parlo di sangue) fa sorridere la fortuna. Ilche incorona il più spezzato di tutti, mentre manda un altro spezzato (diversamente spezzato) ai confini del mondo, in quel Grande Nord che ora è libero, dopo la morte della morte, anzi è l’unico luogo davvero libero di Westeros.Noi lo volevamo tutti, il Trono di Spade: i veri pretendenti eravamo noi, affacciati nell’arena da gladiatori dove per otto stagioni si sono affrontati tutti, gli innocenti e i colpevoli, i deboli e i forti, i vivi e i morti. Eravamo affascinati, noi che ...

HuffPostItalia : Le cose spezzate (o il finale di Game of Thrones) - MariannaPrato : RT @valgar84: “Ho un debole per gli storpi, i bastardi e le cose spezzate”. (cit. Tyrion Lannister) #got #GameOfThrones #GameOfThronesFi… - ManginiE : RT @fmusolino: “Ho un debole per gli storpi, i bastardi e le cose spezzate”. E’ questa l’epigrafe corretta del finale di tutti i finali di… -