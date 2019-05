Fiorello torna a Viale Mazzini | sarò testimonial di RaiPlay con varietà mie esperienze

Fiorello : «Ricomincio le trattative con la Rai. Vorrei tornare - ma non al posto di Fazio. Notizie false dal gruppo Gedi - che fa capo al PD» : Fiorello “Da domani ricomincio le trattative” con la Rai. Fiorello torna a farsi sentire in merito al proprio rientro sul servizio pubblico. Stavolta, però, con toni meno ironici rispetto ai giorni scorsi, quando aveva scherzato sui propri eventuali compensi (ipotizzati da La Stampa). Su Instagram, lo showman ha risposto a Repubblica, che oggi scrive: “Calo di ascolti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos“. Replicando, ...

Fiorello : "Non ho rinunciato a tornare alla Rai - vorrei farlo gratis ma dicono che non si può" : Repubblica questa mattina titola: "Calo di ascolti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos". Fiorello replica e si sfoga attraverso una diretta su Instagram: "Io ufficialmente dico che non rinuncio: domani richiamo i vertici della Rai e se sono ancora disponibili ricomincio a trattare. Sappiate che diranno che prenderò 9 miliardi ogni ora. Mi verrebbe da farlo gratis ma dicono che non si può (...) Avevo intenzione di fare qualcosa di bello e di ...

Fiorello torna in Rai per 100 mila euro a puntata? Viale Mazzini : "Cifra priva di ogni fondamento" : "In merito a indiscrezioni su progetti riguardanti Fiorello, si precisa che al momento non esiste alcun accordo e che, pertanto, cifre, collocazioni di palinsesto e contenuti riportati sono privi di ogni fondamento". Con questa note ufficiale la Rai prova ad arginare la nuova polemica che la travolge in queste ore, dopo giorni di notizie riguardanti le tensioni interne tra l'ad Salini (in quota M5S) e il direttore di Rai1 De Santis (in quota ...

Fiorello ritorna in Rai e Fazio trasloca sul Due - : Laura Rio Avanzate le trattative per arruolare lo showman sul web e non solo. Taglio di stipendio al conduttore Un po' meno soldi a Fabio Fazio. E un po' di soldi per Fiorello. Ecco come potrebbe essere la prossima Rai se i progetti e le trattative in corso andassero a buon fine. Perché proprio mentre proseguono gli incontri tra i vertici Rai nella persona dell'ad Fabrizio Salini e i manager di Fazio per trovare un accordo per la ...